﻿ Лукашенко: декрет о тунеядстве не отменят, но в течение года не будут взыскивать налог. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Лукашенко: декрет о тунеядстве не отменят, но в течение года не будут взыскивать налог

09.03.2017 12:15 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» отменять не станут, но в течение года поручено не взыскивать соответствующий сбор. Соответствующее решение сегодня на совещании об актуальных вопросах развития страны озвучил Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

«В течение марта, если нужно, нам надо подкорректировать этот декрет. Но декрет отменяться не будет. Передайте прежде всего чиновникам, что он будет исполняться с теми корректировками, о которых я сказал», — заявил белорусский лидер.

(Будет дополнено.)

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"В течение марта, если нужно, нам надо подкорректировать этот декрет. Но декрет отменяться не будет", - заявил президент.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Латвия хочет построить стену на границе с Беларусью. Минск не против
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика