Декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» отменять не станут, но в течение года поручено не взыскивать соответствующий сбор. Соответствующее решение сегодня на совещании об актуальных вопросах развития страны озвучил Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

«В течение марта, если нужно, нам надо подкорректировать этот декрет. Но декрет отменяться не будет. Передайте прежде всего чиновникам, что он будет исполняться с теми корректировками, о которых я сказал», — заявил белорусский лидер.

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