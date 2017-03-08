

фото: tut.by

Декрет №3 «О предупреждении социального иждивенчества» отменять не станут, но в течение года поручено не взыскивать соответствующий сбор.

Соответствующее решение сегодня на совещании об актуальных вопросах развития страны озвучил Александр Лукашенко, передает БЕЛТА .

«В течение марта, если нужно, нам надо подкорректировать этот декрет. Но декрет отменяться не будет. Передайте прежде всего чиновникам, что он будет исполняться с теми корректировками, о которых я сказал», — заявил белорусский лидер.



