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Декрет №3 не отменят, но сбор с "тунеядцев" пока взимать не будут
09.03.2017 12:29 — Разное | Ежедневник
фото: tut.by
Декрет №3 «О предупреждении социального иждивенчества» отменять не станут, но в течение года поручено не взыскивать соответствующий сбор.
Соответствующее решение сегодня на совещании об актуальных вопросах развития страны озвучил Александр Лукашенко, передает
«В течение марта, если нужно, нам надо подкорректировать этот декрет. Но декрет отменяться не будет. Передайте прежде всего чиновникам, что он будет исполняться с теми корректировками, о которых я сказал», — заявил белорусский лидер.
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Декрет №3 «О предупреждении социального иждивенчества» отменять не станут, но в течение года поручено не взыскивать соответствующий сбор.
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