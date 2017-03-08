Сборная Беларуси победила команду Словакии во втором товарищеском матче в Минске со счетом 3:2, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После поражения в первой игре (1:2) словаки начали второй матч гораздо активнее, заставив хозяев обороняться и искать свой шанс в контратаках. Гости создали немало угроз воротам Вячеслава Щербачени, но все они были бесплодными. Зато подопечные Андрея Толмача сыграли гораздо продуктивнее, отлично использовав свои шансы. За две минуты до перерыва Владимир Жигалко открыл счет, а в начале второй половины игры в течение двух минут Сергей Крыкун и Владислав Селюк довели счет до крупного — 3:0.

Словаки не сдались и в конце сумели сократить разрыв до минимума, а на последней секунде поединка белорусов от третьего гола спасла только стойка ворот. Эта игра стала сотой в составе национальной сборной Беларуси для ее капитана Александра Черника, который получил специальный памятный знак от Белорусской ассоциации мини-футбола.

Для обеих команд минские спарринги стали одной из проверок перед отборочным турниром чемпионата Европы-2018. Белорусы 8−11 апреля в 1-й квалификационной группе сыграют в Тбилиси против сборных Италии, Грузии и Нидерландов. Генеральной репетицией перед выездом в грузинскую столицу для команды Андрея Толмача станет контрольный поединок в гостях у сборной Польши, который состоится 30 марта.

Словакам в начале апреля предстоит выступить в 7-й группе в Турции вместе с хозяевами турнира и командами Франции и России. Победители семи отборочных квартетов получат прямые путевки в финальную стадию. Вторые команды, а также лучшая из занявших третьи места в матчах плей-офф определят еще четверых финалистов континентального первенства. Хозяйкой финальной части в январе-феврале 2018 года будет словенская столица Любляна.