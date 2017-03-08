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Разметку на дорогах Минской области обновят с применением световозвращающих элементов от Swarovski

09.03.2017 12:35 — Разное | Tut.by  
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В этом году в эмаль для разметки добавят световозвращающие полусферы от австрийской фирмы Swarovski — производителя камней для бижутерии. Такой способ дорожники будут использовать на всех дорогах в Минской области. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник управления производства работ и содержания дорожной сети РУП «Минскавтодор-Центр» Дмитрий Демидович.

Представитель «Минскавтодор-Центр» отметил, что вся разметка на дорогах области будет в этом году обновлена. Такие мероприятия проводятся ежегодно. На балансе предприятия находится порядка 3383 километров дорог.

— Разметка в Беларуси наносится тремя способами: термопластиком, пластиком холодного нанесения и эмалью. Самый дешевый способ и, к сожалению, недолговечный — нанесение эмали. Его хватает примерно на полгода. Пластик служит дольше — до пяти-семи лет. Но не на всякое покрытие его можно нанести. Поэтому на большинстве участков дороги мы используем эмаль. В нее мы добавляем световозвращающие полусферы. Есть два производителя этих шариков — завод Гусь-Хрустальный и Swarovski. В этом году мы решили выбрать полусферы от австрийского производителя.

По словам специалиста, это «не будет дороже, чем шарики российского производителя».

— На это у нас в этом году пойдет порядка 4,6 миллиона рублей. Это треть средств, выделенных предприятию в этом году. Конечно, хотелось бы нанести разметку термопластиком, но это в разы дороже стоимости эмали.

Дмитрий Демидович отметил, что сейчас ведутся работы по приведению дорожной сети в порядок после весны: уборка мусора, покраска элементов, устранение ямочности.

— В этом году весна была плавной, не было резких перепадов температур, от которых страдает покрытие, поэтому дороги сохранились. Это сказалось на снижении объемов ремонта дорог.

 
 
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