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Александр Лукашенко обрушился с критикой на руководство России, которое, по его словам, отказывается выполнять межгосударственные договреннности.

Президент в начале совещания потребовал доложить ему о сотрудничестве с Россией, особенно с учетом недавно состоявшегося в Бишкеке межправительственного заседания в рамках Евразийского экономического союза.



«Я, конечно, в общих чертах знаком. Меня больше всего удивили заявления моего закоренелого друга Медведева (премьер-министр России Дмитрий Медведев. — Прим. редакции), — сказал глава государства 9 марта на совещании об актуальных вопросах развития страны. — Нас, кстати, уже пугать начинают, что газ мы будем природный покупать по европейским ценам. Типа того, что будете платить не 150, а 200 долларов. Это, знаете, сродни тому, что намек всем — в России прежде всего, и в Беларуси, — что мы являемся нахлебниками в России: вот, видите ли, они нам делают какой-то подарок».



«Я тоже не хочу в детали вникать, но Медведев должен понимать, что если мы будем платить, как в Европе, то кое за что ему тоже придется заплатить. И цена будет неимоверно выше, нежели цена на природный газ. Мне казалось, и я думаю до сих пор, и, наверное, подавляющее большинство русских людей и россиян думают и понимают, что наши отношения с Россией — это не бухгалтерия. Бухгалтерия здесь и цена на природный газ, который не принадлежит Медведеву, не должна лежать в основе наших отношений», — подчеркнул белорусский лидер.



«В их основе лежит нечто больше. И чтобы оценивать эти отношения, надо уходить в середину прошлого века, когда мы третью часть населения положили, знаете за что. А если кому-то хочется нагнетать ситуацию и в очередной раз вместо решения вопросов нас упрекать, не получится», — заявил Лукашенко.



Глава государства при этом четко обозначил, чего именно хочет Беларусь в вопросе урегулирования нефтегазовых отношений. «Скажу очень кратко и четко, чего мы хотим: никаких низких цен мы не хотим на газ. Нам надо, чтобы руководство братской России выполняло свои обязательства. По содержанию и по духу. Если мы строим наш союз — единое государство мы замахнулись построить, — то у наших людей и предприятий, у бизнеса должны быть равные условия на этом рынке. Все, мы больше ничего не хотим», — сказал президент.



«Если кто-то из умников там думает, что нас можно постоянно наклонять и ставить на колени, этого не будет», — цитирует Лукашенко агентство БЕЛТА .



Напомним, 7 марта в Бишкеке премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков и премьер-министр России Дмитрий Медведев подискутировали на тему двусторонних отношений и интеграционных процессов.



Кобяков отметил, что Беларусь выражает крайнюю озабоченность в связи с сохраняющейся неурегулированностью с российской стороной проблем в нефтегазовой сфере, в ответ на это Медведев призвал страны — партнеры России по ЕАЭС не «упражняться в подсчетах» цен на российский газ.



Нефтегазовый конфликт между странами обострился в прошлом году после мирового падения цен на энергоносители. Минск назвал справедливой цену на поставляемый в Беларусь российский газ в размере 73 долларов за 1 тыс. кубометров. В начале февраля президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь платит за тысячу «кубов» российского газа 107 долларов, а не 132, как требует Россия. 3 марта стало известно, что Россия увеличивает стоимость газа для Беларуси до 141,1 доллара за 1000 кубометров. По данным на 27 февраля 2017 года, сумма задолженности Минска перед Москвой за поставки российского газа составляла 600 миллионов долларов, пишет TUT.BY .