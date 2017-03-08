Александр Лукашенко принял решение подкорректировать скандальный декрет о тунедстве.

сообщает пресс-служба белорусского президента, Александр Лукашенко принял решение немного подкорректировать Декрет №3: отменять документ власти по-прежнему отказываются, однако готовы дать «социальным иждивенцам» отсрочку по выплате сбора. По приказу президента на протяжении года сбор с тунеядцев взимать не будут. Чиновникам на доработку документа президент отвел срок до конца месяца. Какпресс-служба белорусского президента,принял решение немного подкорректировать Декрет №3: отменять документ власти по-прежнему отказываются, однако готовы дать «социальным иждивенцам» отсрочку по выплате сбора. По приказу президента на протяжении года сбор с тунеядцев взимать не будут. Чиновникам на доработку документа президент отвел срок до конца месяца.

«В течение марта, если нужно, нам надо подкорректировать этот декрет. Но декрет отменяться не будет. Передайте прежде всего чиновникам, что он будет исполняться с теми корректировками, о которых я сказал», - заявил Лукашенко в ходе совещания об актуальных вопросах развития страны 9 марта.

прокатилась волна акций протеста , а сами тунеядцы сбор проигнорировали: из 470 тысяч социальных иждивенцев сбор уплатили лишь 54 тысячи человек. 2 апреля 2015 года президент Александр Лукашенко подписал декрет № 3 "О предупреждении социального иждивенчества". Жителей страны, которые не работали в течение 183 дней в году, обязали платить в казну сбор в 20 базовых величин. Напомним, что граждане страны Декрет №3 не приняли и не одобрили, по Беларуси, а сами тунеядцы сбор проигнорировали: из 470 тысяч социальных иждивенцевлишь 54 тысячи человек. 2 апреля 2015 года президент Александр Лукашенко"О предупреждении социального иждивенчества". Жителей страны, которые не работали в течение 183 дней в году,в 20 базовых величин.

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Фото: официальный сайт Президента Республики Беларусь