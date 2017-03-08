﻿ Лукашенко пошел на попятный: тунеядцам дадут отсрочку. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Лукашенко пошел на попятный: тунеядцам дадут отсрочку

09.03.2017 13:01 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A
Александр Лукашенко принял решение подкорректировать скандальный декрет о тунедстве.
 
Как сообщает пресс-служба белорусского президента, Александр Лукашенко принял решение немного подкорректировать Декрет №3: отменять документ власти по-прежнему отказываются, однако готовы дать «социальным иждивенцам» отсрочку по выплате сбора. По приказу президента на протяжении года сбор с тунеядцев взимать не будут. Чиновникам на доработку документа президент отвел срок до конца месяца.
 
«В течение марта, если нужно, нам надо подкорректировать этот декрет. Но декрет отменяться не будет. Передайте прежде всего чиновникам, что он будет исполняться с теми корректировками, о которых я сказал», - заявил Лукашенко в ходе совещания об актуальных вопросах развития страны 9 марта.
 
Напомним, что граждане страны Декрет №3 не приняли и не одобрили, по Беларуси прокатилась волна акций протеста, а сами тунеядцы сбор проигнорировали: из 470 тысяч социальных иждивенцев сбор уплатили лишь 54 тысячи человек. 2 апреля 2015 года президент Александр Лукашенко подписал  декрет № 3 "О предупреждении социального иждивенчества". Жителей страны, которые не работали в течение 183 дней в году, обязали платить в казну сбор в 20 базовых величин.
 
Подробности и мнение экспертов касательно принятого Лукашенко решения - читайте позже на сайте БДГ.
 
Фото: официальный сайт Президента Республики Беларусь
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко принял решение подкорректировать скандальный декрет о тунедстве.  

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко-Медведеву: Бухгалтерия не должна лежать в основе белорусско-российских отношений
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика