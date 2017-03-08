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Лукашенко пошел на попятный: тунеядцам дадут отсрочку
Александр Лукашенко принял решение подкорректировать скандальный декрет о тунедстве.
Как
«В течение марта, если нужно, нам надо подкорректировать этот декрет. Но декрет отменяться не будет. Передайте прежде всего чиновникам, что он будет исполняться с теми корректировками, о которых я сказал», - заявил Лукашенко в ходе совещания об актуальных вопросах развития страны 9 марта.
Напомним, что граждане страны Декрет №3 не приняли и не одобрили, по Беларуси
Подробности и мнение экспертов касательно принятого Лукашенко решения - читайте позже на сайте БДГ.
Фото: официальный сайт Президента Республики Беларусь
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Александр Лукашенко принял решение подкорректировать скандальный декрет о тунедстве.
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