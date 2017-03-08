

Отпуск уже совсем близко или еще далеко, но каждый уже мечтает об отдыхе. И скольким бы интересным не был познавательно-исторический туризм, шоппинг или активные приключения, пляжный отдых остается одним из самых излюбленных видов досуга белорусов. Классика приятного времяпрепровождения — это принятие солнечных ванн, купание в море-океане, а днем и вечером — посиделки в любимом кафе на берегу. Пляжные туры из Минска предлагают сейчас несказанно больше, чем вчера. И вы можете выбрать не только пляжный досуг, но и конкретные развлечения по вкусу!

Пляжный отдых, или Не только солнце, ветер и вода

Рассматривая пляжные туры из Минска, выбирая направление, прислушайтесь к собственному сердцу, пожеланиям. И выбрать далекие, но заманчивые пляжи стран Латинской Америки, близкие — Черногории, Хорватии, Болгарии, или почти «домашние» России и Украины.





Но для того чтобы проще определиться с направлениями, стоит изучить их разновидности отдыха. Турагентства предложат следующие варианты:

пляжи + экзотика. Пальмы, белоснежный песок, бирюзовые волны — все почти как в рекламном ролике «Баунти». Можно выбрать Маврикий, Мальдивы или Сейшелы;

пляжи + развлечения. А это значит, что днем можно предаться праздному ничегонеделанью, вечер уделить шоппингу и осмотру достопримечательностей, ночь — развлекательным заведениям. Перед вами открыты Португалия, Греция, Франция, Кипр, Испания и Италия;

пляжи + оздоровление. В Израиле, Египте и Турции наверняка знают, как усилить эффект от отдыха. СПА-отели на первой береговой линии — и отдыхающий не только наслаждается отдыхом, но и борется с недугами.

Пляжный отдых "с направлением" своих желаний — это хорошо. Но какие страны и какими развлечениями на воде могут привлечь внимание?

Направления пляжного досуга: близко и не очень

Выбираясь на отдых к морю, обращайте внимание на мелочи. Именно они станут важной «ноткой» мелодии под названием «сказочный досуг».

По-соседски, или Украина и Россия

Ближайшая соседка, украинская Одесса (или Николаев как менее затратный вариант) снова очарует и покорит особым колоритом, истинным "правильным одесским" говором коренных жителей, Привозом, Дерибасовской, знаменитым пляжем Аркадия. Широкая прогулочная аллея с многочисленными ресторанчиками, батуты, водные горки и аттракционы для детей, для взрослых — конные прогулки, катание на водном мотоцикле, полет на дельтаплане, прогулки морем и... ночные маскарады, мини-фестивали. Отдых на море в Одессе — истинное наслаждение!





Россия приглашает не только в город-курорт Сочи, но и Геленджик, Туапсе, Новороссийск и другие знатные курорты Краснодарского края. Отдых на море в одном из них — это развитая инфраструктура заведений досуга, пешие / конные прогулки, джиппинг по побережью, водные бананы, лыжи и квадроциклы. Если хочется чего-то экстремального - парение над морской гладью на парашюте или хождение под парусами на арендованной яхте! Старый добрый Крым — это Ялта и Алушта, Севастополь и Золотая Балка, Алупка и Партенит, десятки других населенных пунктов, каждый из которых с особой энергетикой и развлечениями. Яркая особенность отдыха в Крыму на море - возможность оздоровления благодаря тому, что многие здравницы расположены у самой кромки воды. Совмещая приятное с полезным, вы можете насладиться прогулками в сосновых борах полуострова и окунуться в вихрь приятного досуга. Музыкальные программы, ночные игры в настольный теннис, стол которого находится в воде!





Другие страны, или Не только страны-соседки

Пляжные туры из Минска — это посещение многих стран Европы. Отдых здесь будет отличаться размеренностью и чинностью благодаря безукоризненному сервису. Острова Тенерифе, ла Пальма, Гран Канария поразят гармоничным союзом бурных веселых ночей и неспешностью дневного ритма. А вот отдых в Италии понравится эко- и этносоставляющей, мини-гастрономическими турами, возможностью "тусить" всю ночь на дискотеках, в ночных клубах, и других территорий развлечений. И все это у моря!





Выбирая Тунис, ОАЭ или Египет, помните о многообразии программ "все включено". Отличный вариант экономии — горящий тур для всей семьи. Яркая особенность отдыха — развитая инфраструктура и богатые возможности отдыха и развлечений для малышей. Ребят ждут интересные развивающие программы, интерактивные игры и опытные аниматоры, которые не заставят скучать. Взрослых порадует богатый выбор СПА-процедур прямо в отеле (в большинстве случаев), роскошная программа ночного досуга.





Многообразие вариантов пляжных туров из Минска предлагают турагентства. Стоит выбрать понравившиеся, изучить, сравнить и подобрать оптимальный тур. Ведь теперь каждый знает, что восточное направление — отличная возможность отдохнуть на море с детьми, посещение стран-соседок — прекрасная возможность немного сэкономить и побывать почти дома, "по месту", экзотические варианты - это романтика и драйв. Попробовать можно каждый благодаря турфирмам из каталога TAM.BY , которые организуют Ваш отдых!