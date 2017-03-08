Первомайский (города Минска) РОСК расследует уголовное дело по статье 339 УК Беларуси (Хулиганство) в отношении двух 16-летних подростков.



Фото: Следственный комитет

— Предварительно установлено, что 4 марта один из подозреваемых пригласил к себе в гости двух друзей. Находясь в квартире, школьники употребили спиртное, которое заранее приобрели в одном из магазинов. Около 4 часов утра они решили выйти на улицу, чтобы пофотографироваться. Объектом для съемок подростки выбрали припаркованные автомобили. Подойдя к ним, подозреваемые изначально стали садиться на капоты, а затем ходить по машинам, перешагивая с одной на другую. Третий подросток фотографировал происходящее, — рассказал официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.



Фото: Следственный комитет

В результате противоправных действий владельцам автомобилей был причинен ущерб на сумму порядка 2 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

В Следственном комитете также обратили внимание на тот факт, что родители подростков, проявив безразличие, не беспокоились о том, где находятся их дети после 23 часов.