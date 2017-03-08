Директор по исследованиям дискуссионного сообщества "Либеральный клуб" Евгений Прейгерман прокомментировал возможность корректировки декрета №3 и оживление дебатов в белорусском телеэфире, посвященных "маршам рассерженных белорусов" в регионах.

"Сейчас есть достаточно острые темы, поэтому есть и возможность для более жарких дискуссий. Другое дело, что у нас начинают привыкать к подходам российских ток-шоу, когда за остротой дискуссии подразумевается, кто громче крикнет. На мой взгляд, лучше глубже копать, чем громче кричать", — отметил Прейгерман.

Политический эксперт также высказал свое мнение по поводу последствий, к которым привело принятие "декрета №3", в народе чаще именуемого "декретом о тунеядцах".

"В сегодняшней ситуации простых решений нет. Взять да отменить — это для власти сейчас неприемлемо. Как только такой прямолинейный будет шаг сделан, многие тут же начнут придумывать наротивы о каких-то победах. Вопрос сегодня не в том, что есть некое политическое противостояние, а в том, что произошла череда ошибок, которая привела к принятию этого декрета", — отметил Прейгерман.



© Sputnik / Виктор Толочко "Налог на тунеядство" в Беларуси не будут взыскивать в течение года

По мнению политолога, в сегодняшней ситуации нужно как можно быстрее минимизировать все негативные моменты, связанные с декретом. К тому, что декрет в его полном варианте отменять, нужно идти постепенно, и вряд ли стоит ожидать, что эта отмена произойдет завтра, считает Прейгерман.

"Не помешали бы круглые столы в регионах, чтобы все поняли, что и власть общество слышит. Раз эта проблема касается всех, нужно научиться на нынешнем плохом примере быстро в интересах государства и общества выходить из таких сложных ситуаций", — сказал политолог.

Эксперт отметил, что в ситуации, сложившейся с декретом №3, все негативные последствия не стоит ставить в вину только чиновникам. Недоработки произошли на разных этапах, но это как раз та проблемная ситуация, при которой можно запустить механизм реагирования на региональных уровнях.

"То, что мы увидели, большинство чиновников на местах просто попрятались. Только в Бресте состоялся какой-то разговор. Но то, что культуры решения проблем на минимально необходимом уровне в стране пока нет, это очевидно. Я, в первую очередь, уделил бы внимание таким институтам как местные советы, их можно много чем еще нагрузить. И это было бы продолжение линии, о которой говорил Александр Лукашенко, когда призывал парламентариев быть более активными", — констатировал эксперт.

Беседу с директором по исследованиям дискуссионного сообщества "Либеральный клуб" Евгением Прейгерманом о корректировке декрета№3 и политических дебатах в белорусском телеэфире слушайте на радио Sputnik Беларусь.