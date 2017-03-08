Скандальная история со строительством многоэтажных домов на улице Волгоградской началась в 2009 году. Тогда Мингорисполком принял решение об изъятии земельных участков и сносе жилых домов в квартале улиц Волгоградской — Короленко — Ватутина — Кутузова под строительство многоквартирного жилья. Застройщиком выступало ООО «Волынь» . После того как застройщик разорился, а руководство компании задержали, право достраивать долгострой перешло к УКСу Советского района . И теперь новый застройщик через суд пытается выселить владельца коттеджа, стоящего бок о бок с домом «Волыни», чтобы снести его дом и построить там детскую площадку.

Вместо 300-метрового коттеджа — детская площадка и контейнеры для мусора

Первый дом со встроенными торговыми и административными помещениями и подземной автостоянкой «Волынь» начала возводить в 2009 году на свободном участке. После этого планировалось начать снос близлежащих домов, чтобы построить еще несколько многоэтажек.



В 2009 году «Волынь» успела построить лишь неполные четыре этажа

Под бульдозер должны были пойти около 20 домов, первыми — дом № 24а, где живет семья Юрия Леоновича, и еще три соседних дома. Соседи против сноса возражали недолго: дома их были не самые респектабельные.

Дом Юрия — один из самых видных на улице: двухэтажный коттедж из красного кирпича, аккурат за забором которого стоит долгострой. Уезжать из дома семья не собиралась изначально. Даже когда «Волыни» выделили землю.



Первый раз с застройщиком Юрий и остальные жители частного сектора встречались еще в 2009 году. Перед началом строительства представители «Волыни» собрали местных, объявили о решении Мингорисполкома об изъятии участков под строительство многоэтажного жилья и, как в один голос повторяют местные жители, жестко предупредили: сопротивляться бесполезно, дома все равно снесут.

Но «Волынь» «умерла» раньше, чем появилась острая необходимость в сносе дорогих домов по Волгоградской. И местные уже было решили, что их дома оставили в покое.







Долгострой стоит аккурат за забором Юрия

Семья Юрия живет в доме № 24а всю жизнь. В 1947 году землю в этом квартале давали только участникам войны, и дед Юрия получил сначала участок под дом, а чуть позже еще один — под сад и огород.





Семья росла, места стало не хватать, и Юрий решил расширяться: возле старого деревянного дома мужчина построил крепкий кирпичный коттедж почти на 300 квадратных метров.



Старый деревянный дом, который строил дед Юрия, так и стоит на участке.

Рядом, на этом же участке, дом для своей семьи построила его сестра Наталья. Кроме трех домов на участке есть гараж и мелкие хозяйственные пристройки.



Итого на участке стоит три дома: старый деревянный, коттедж Юрия из красного кирпича и дом его сестры Натальи (из белого кирпича).

В прошлом году долгострой передали УКСу Советского района. И УКС подал на Юрия в суд, через который пытается выселить мужчину из его дома в пентхаус в деревне Стиклево. Мужчине прислали уведомление о том, что его участок изымут, а дом снесут. Плюс отрежут кусок участка, где стоит дом Натальи.

— В этом решении президента сказано, что дом надо достроить бюджетно, без парковочных мест и детских площадок. То есть просто дать людям жилье, которое они так долго ждут. Но по проекту, который мы взяли в Минскпроекте, на месте нашего дома хотят сделать детскую площадку, поставить контейнеры для мусора и трансформаторную будку. Не слишком ли дорогая площадка у них выйдет? — задаются вопросом Леоновичи.





— Мы предлагали компромисс, ездили к проектировщикам, просили найти решение, при котором наш дом сохранится и проект не сильно пострадает. Например, можно сделать вход в подъезд многоэтажки с другой стороны, детскую площадку не делать, а отрезать кусок нашего участка и сделать проезд для пожарных машин. Проектировщики такой вариант приняли, но лишь на словах. Делать изменения в проекте и принимать их не в их компетенции. Город должен дать разрешение на это, но город нас слышать не хочет. Ему проще все снести и выселить нас в Стиклево, — говорит Юрий.





Сейчас мужчина собирает документы и готовится к двум отдельным судебным делам. Один иск — его, к Мингорисполкому, Леонович попытается оспорить решение об изъятии участка. Второй иск предъявлен к нему УКСом. Застройщик пытается выселить Леоновичей.

— Это еще один абсурд нашего государства: у меня 16 марта суд с Мингорисполкомом, где я буду оспаривать его решение об изъятии участка. А суд с УКСом назначили на 10 марта, где они будут пытаться меня выселить. То есть я еще не оспорил, хотя по закону имею право, решение о том, что участок забирают, а меня уже принудительно хотят оставить без дома, — говорит Юрий.

«Мы оказались абсолютно беззащитны в правовом государстве»

В качестве компенсации УКС Советского района предложил мужчине пентхаус на 300 квадратных метров в шестиквартирном доме в Стиклево. Но переезжать туда Юрий не намерен.

— Я был там, смотрел эту квартиру. Это общая площадь у нее такая большая, а жилой там гораздо меньше. То есть мне придется платить за воздух, который будет греться, — говорит мужчина. — Да и вообще, после частного дома в центре города уехать в квартиру на периферии — это даже не логично.

— А в нашем случае еще и непонятно, почему мы должны это делать, — добавляет супруга Ирина. — Ведь землю изымают не под государственные нужды, здесь не планируют строить поликлинику, метро или больницу. Ее забирают, чтобы построить дом для других людей. И мы понимаем дольщиков, их правда жалко. Но мы тут при чем? Почему одни люди должны страдать из-за других? Зачем нас ущемляют? Выходит, что наше жилье заберут, чтобы построить здесь жилье для других людей. Где логика и справедливость?

Семью мужчины активно поддерживают родственники и соседи.



Сестра Юрия Наталья и сосед Виктор Иванович

— В правовом государстве люди оказались абсолютно беззащитны. Никто ведь не требует больше, чем прописано в указе президента. У нас должен быть выбор: или материальная компенсация по рыночной цене, или жилье, или участок под дом, — говорит сестра Юрия Наталья. — Юре же сказали категорично: вот вам квартира в Стиклево, езжайте жить туда.





— Это чиновничий беспредел. У меня есть подозрение, что это просто президент не знает, что происходит. Если бы знал, что творят на местах чиновники, всех быстро бы разогнал, — уверен сосед, Виктор Иванович. — Почему чиновники выбирают за нас? Почему застройщик и чиновники дают то, что выгодно им? Может, я хочу купить дом и жить в нем? В Тростенце или Королевом Стане, или Сеннице. Я 62 года прожил в своем доме и не могу жить в квартире, я там задыхаюсь, ни ночи там даже не ночевал. Поэтому однозначно, если меня коснется снос, я буду требовать дом или деньги на него. В доме все сделано моими руками, и я имею полное моральное право требовать не запредельного чего-то, а того, что мне положено. У меня даже выходных и отпусков в жизни не было: все время тратил на дом, один раз только на юг съездил. Я все умею сам: и строить, и шпатлевать, и слесарить. Это мое место, я буду стоять за него до последнего. И Юре помогу отстоять его дом. Мы не сдадимся, люди тут настроены серьезно, мы свои права будем отстаивать достаточно жестко.