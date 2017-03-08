|
УКС пытается по суду выселить владельца коттеджа по Волгоградской в квартиру за кольцевой
Скандальная история со строительством многоэтажных домов на улице Волгоградской началась в 2009 году. Тогда Мингорисполком принял решение об изъятии земельных участков и сносе жилых домов в квартале улиц Волгоградской — Короленко — Ватутина — Кутузова под строительство многоквартирного жилья. Застройщиком выступало
Вместо 300-метрового коттеджа — детская площадка и контейнеры для мусора
Первый дом со встроенными торговыми и административными помещениями и подземной автостоянкой «Волынь» начала возводить в 2009 году на свободном участке. После этого планировалось начать снос близлежащих домов, чтобы построить еще несколько многоэтажек.
Под бульдозер должны были пойти около 20 домов, первыми — дом № 24а, где живет семья Юрия Леоновича, и еще три соседних дома. Соседи против сноса возражали недолго: дома их были не самые респектабельные.
Дом Юрия — один из самых видных на улице: двухэтажный коттедж из красного кирпича, аккурат за забором которого стоит долгострой. Уезжать из дома семья не собиралась изначально. Даже когда «Волыни» выделили землю.
Но «Волынь» «умерла» раньше, чем появилась острая необходимость в сносе дорогих домов по Волгоградской. И местные уже было решили, что их дома оставили в покое.
Семья Юрия живет в доме № 24а всю жизнь. В 1947 году землю в этом квартале давали только участникам войны, и дед Юрия получил сначала участок под дом, а чуть позже еще один — под сад и огород.
Семья росла, места стало не хватать, и Юрий решил расширяться: возле старого деревянного дома мужчина построил крепкий кирпичный коттедж почти на 300 квадратных метров.
Рядом, на этом же участке, дом для своей семьи построила его сестра Наталья. Кроме трех домов на участке есть гараж и мелкие хозяйственные пристройки.
В прошлом году долгострой передали УКСу Советского района. И УКС подал на Юрия в суд, через который пытается выселить мужчину из его дома в пентхаус в деревне Стиклево. Мужчине прислали уведомление о том, что его участок изымут, а дом снесут. Плюс отрежут кусок участка, где стоит дом Натальи.
— В этом решении президента сказано, что дом надо достроить бюджетно, без парковочных мест и детских площадок. То есть просто дать людям жилье, которое они так долго ждут. Но по проекту, который мы взяли в Минскпроекте, на месте нашего дома хотят сделать детскую площадку, поставить контейнеры для мусора и трансформаторную будку. Не слишком ли дорогая площадка у них выйдет? — задаются вопросом Леоновичи.
— Мы предлагали компромисс, ездили к проектировщикам, просили найти решение, при котором наш дом сохранится и проект не сильно пострадает. Например, можно сделать вход в подъезд многоэтажки с другой стороны, детскую площадку не делать, а отрезать кусок нашего участка и сделать проезд для пожарных машин. Проектировщики такой вариант приняли, но лишь на словах. Делать изменения в проекте и принимать их не в их компетенции. Город должен дать разрешение на это, но город нас слышать не хочет. Ему проще все снести и выселить нас в Стиклево, — говорит Юрий.
Сейчас мужчина собирает документы и готовится к двум отдельным судебным делам. Один иск — его, к Мингорисполкому, Леонович попытается оспорить решение об изъятии участка. Второй иск предъявлен к нему УКСом. Застройщик пытается выселить Леоновичей.
— Это еще один абсурд нашего государства: у меня 16 марта суд с Мингорисполкомом, где я буду оспаривать его решение об изъятии участка. А суд с УКСом назначили на 10 марта, где они будут пытаться меня выселить. То есть я еще не оспорил, хотя по закону имею право, решение о том, что участок забирают, а меня уже принудительно хотят оставить без дома, — говорит Юрий.
«Мы оказались абсолютно беззащитны в правовом государстве»
В качестве компенсации УКС Советского района предложил мужчине пентхаус на 300 квадратных метров в шестиквартирном доме в Стиклево. Но переезжать туда Юрий не намерен.
— Я был там, смотрел эту квартиру. Это общая площадь у нее такая большая, а жилой там гораздо меньше. То есть мне придется платить за воздух, который будет греться, — говорит мужчина. — Да и вообще, после частного дома в центре города уехать в квартиру на периферии — это даже не логично.
— А в нашем случае еще и непонятно, почему мы должны это делать, — добавляет супруга Ирина. — Ведь землю изымают не под государственные нужды, здесь не планируют строить поликлинику, метро или больницу. Ее забирают, чтобы построить дом для других людей. И мы понимаем дольщиков, их правда жалко. Но мы тут при чем? Почему одни люди должны страдать из-за других? Зачем нас ущемляют? Выходит, что наше жилье заберут, чтобы построить здесь жилье для других людей. Где логика и справедливость?
Семью мужчины активно поддерживают родственники и соседи.
— В правовом государстве люди оказались абсолютно беззащитны. Никто ведь не требует больше, чем прописано в указе президента. У нас должен быть выбор: или материальная компенсация по рыночной цене, или жилье, или участок под дом, — говорит сестра Юрия Наталья. — Юре же сказали категорично: вот вам квартира в Стиклево, езжайте жить туда.
— Это чиновничий беспредел. У меня есть подозрение, что это просто президент не знает, что происходит. Если бы знал, что творят на местах чиновники, всех быстро бы разогнал, — уверен сосед, Виктор Иванович. — Почему чиновники выбирают за нас? Почему застройщик и чиновники дают то, что выгодно им? Может, я хочу купить дом и жить в нем? В Тростенце или Королевом Стане, или Сеннице. Я 62 года прожил в своем доме и не могу жить в квартире, я там задыхаюсь, ни ночи там даже не ночевал. Поэтому однозначно, если меня коснется снос, я буду требовать дом или деньги на него. В доме все сделано моими руками, и я имею полное моральное право требовать не запредельного чего-то, а того, что мне положено. У меня даже выходных и отпусков в жизни не было: все время тратил на дом, один раз только на юг съездил. Я все умею сам: и строить, и шпатлевать, и слесарить. Это мое место, я буду стоять за него до последнего. И Юре помогу отстоять его дом. Мы не сдадимся, люди тут настроены серьезно, мы свои права будем отстаивать достаточно жестко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый застройщик, который будет достраивать дом "Волыни", пытается через суд выселить владельца коттеджа в пентхаус в пригороде Минска.
|
Архив (Разное)
Комментарии