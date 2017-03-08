Сборная Беларуси по футболу в мартовском рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) занимает 72-е место — такое же, как и в феврале, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Фото: abff.by

Позиция белорусской команды за прошедший месяц не изменилась, но в ее активе стало на два очка больше — 472.

Предыдущий матч белорусы провели под началом Александра Хацкевича, уступив в Софии команде Болгарии 0:1 в отборочном матче чемпионата мира.

В начале декабря 2016 года АБФФ расторгла контракт с Хацкевичем в связи с неудачным стартом в квалификации ЧМ-2018. Исполняющим обязанности главного тренера белорусской национальной сборной 1 марта был назначен Игорь Криушенко. Его дебют у руля главной команды страны состоится 25 марта в Стокгольме, когда сборная Беларуси встретится с командой Швеции в очередном поединке квалификационной группы «А» мирового первенства.

Соперники белорусов по группе «А» находятся на таких позициях:

Франция — 6,

Нидерланды — 21,

Болгария — 71,

Люксембург — 135.

Первая десятка мартовского рейтинга ФИФА:

1. Аргентина — 1644 очка,

2. Бразилия — 1534,

3. Германия — 1443,

4. Чили — 1389,

5. Бельгия — 1379,

6. Франция — 1318,

7. Колумбия — 1312,

8. Португалия — 1240,

9. Уругвай — 1200,

10. Испания — 1162.

Из сборных стран бывшего СССР выше всех находится Украина, у которой 31-е место. Остальные постсоветские сборные занимают следующие позиции:

60 — Россия,

63 — Узбекистан,

85 — Армения,

89 — Азербайджан,

94 — Казахстан,

107 — Литва,

111 — Латвия,

119 — Эстония,

125 — Кыргызстан,

126 — Грузия,

133 — Таджикистан,

144 — Туркменистан,

162 — Молдова.

Следующий рейтинг-лист будет обнародован 6 апреля.