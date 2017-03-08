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Беларусь осталась на прежних позициях в мартовском рейтинге ФИФА
Сборная Беларуси по футболу в мартовском рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) занимает 72-е место — такое же, как и в феврале, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Позиция белорусской команды за прошедший месяц не изменилась, но в ее активе стало на два очка больше — 472.
Предыдущий матч белорусы провели под началом Александра Хацкевича, уступив в Софии команде Болгарии 0:1 в отборочном матче чемпионата мира.
В начале декабря 2016 года АБФФ расторгла контракт с Хацкевичем в связи с неудачным стартом в квалификации ЧМ-2018. Исполняющим обязанности главного тренера белорусской национальной сборной 1 марта был назначен Игорь Криушенко. Его дебют у руля главной команды страны состоится 25 марта в Стокгольме, когда сборная Беларуси встретится с командой Швеции в очередном поединке квалификационной группы «А» мирового первенства.
Соперники белорусов по группе «А» находятся на таких позициях:
Франция — 6,
Нидерланды — 21,
Болгария — 71,
Люксембург — 135.
Первая десятка мартовского рейтинга ФИФА:
1. Аргентина — 1644 очка,
2. Бразилия — 1534,
3. Германия — 1443,
4. Чили — 1389,
5. Бельгия — 1379,
6. Франция — 1318,
7. Колумбия — 1312,
8. Португалия — 1240,
9. Уругвай — 1200,
10. Испания — 1162.
Из сборных стран бывшего СССР выше всех находится Украина, у которой 31-е место. Остальные постсоветские сборные занимают следующие позиции:
60 — Россия,
63 — Узбекистан,
85 — Армения,
89 — Азербайджан,
94 — Казахстан,
107 — Литва,
111 — Латвия,
119 — Эстония,
125 — Кыргызстан,
126 — Грузия,
133 — Таджикистан,
144 — Туркменистан,
162 — Молдова.
Следующий рейтинг-лист будет обнародован 6 апреля.
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Сборная Беларуси по футболу в мартовском рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) занимает 72-е место - такое же, как и в феврале.
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