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Президент Беларуси подписал в четверг распоряжение N36рп "О финансировании строительства взлетно-посадочной полосы" в Национальном аэропорту Минск, сообщила пресс-служба главы государства.

"Документ подготовлен в соответствии с указом от 2 июня 2011 года N223, касающимся строительства в 2011-2018 годах второй искусственной взлетно-посадочной полосы в Национальном аэропорту Минск", - проинформировали в пресс-службе.

Распоряжением предусматривается привлечение Национальным аэропортом Минск для финансирования строительства второй взлетно-посадочной полосы с объектами вспомогательного назначения кредитных ресурсов ОАО "Банк развития Республики Беларусь" в иностранной валюте (доллары США, евро) и (или) белорусских рублях в сумме, не превышающей 255 млн долларов в эквиваленте.

Погашение данных кредитов предусматривается ежемесячно равными долями с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2026 года и уплатой процентов за пользование ими в размере не более 7,05% годовых за счет средств республиканского бюджета, государственного внебюджетного фонда гражданской авиации и внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Минтранса.

"Необходимость своевременной реализации проекта обусловлена исчерпыванием до 2019 года ресурса действующей взлетно-посадочной полосы Национального аэропорта Минск, что может привести к невозможности ее использования и остановке полетов воздушных судов в данном аэропорту", - пояснили в пресс-службе.

