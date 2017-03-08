Александр Лукашенко поручил к 1 мая решить вопрос трудоустройства всех безработных. Об этом президент заявил сегодня на совещании об актуальных вопросах развития страны, сообщает пресс-служба главы государства.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«По трудоустройству безработных — я уже говорил о тех, кто ведет асоциальный образ жизни, они у нас есть (пусть не обижаются) — пьяницы, алкоголики, те действительно тунеядцы, как их называли раньше. К ним — одни методы по принуждению к работе. Тех, кто по несчастью оказался без работы, мы должны каждого принять, и не только в службе занятости, а в органах власти и оказать помощь», — сказал президент.

По его мнению, нетрудоустроенные, которые стоят на учете на бирже труда, имеют возможность найти работу.

«Но люди должны понимать, что они, прежде всего, должны искать себе работу. А мы им должны помочь. К 1 мая все должны быть трудоустроены, — поручил Александр Лукашенко. — И запомните, в какое бы я место и район ни приехал, мой помощник выедет туда заранее и пригласит публично безработных людей ко мне на встречу. И не дай бог после 1 мая такие люди будут».

По словам президента, в Минске на работах по благоустройству территории порой задействована дорогостоящая техника, «эксплуатационные и амортизационные расходы на которую значительно превышают стоимость ручного труда». «Надо определить места, куда должны прийти люди за работой, создать бригады, группы, которые будут лес высаживать, заборы строить, красить, убирать территорию, копать, возить, носить и прочее. И мы займем всех людей», — заявил президент.

Напомним, безработных в прошлом году оказалось 5,8% от экономически активного населения.

В 2016 году в Беларуси создали около 54 тысяч новых рабочих мест (планировалось — 50 тысяч).

Среднюю зарплату довести до 500 долларов

Александр Лукашенко также напомнил о необходимости неукоснительного исполнения ранее данных поручений по доведению в течение года средней зарплаты до уровня в 500 долларов и поддержанию жесткой исполнительской дисциплины.

«Если в течение этого года не будет выполнено мое задание по 500 долларов средней зарплаты (там уже ерничать кое-кто начинает…), пеняйте сами на себя. Мы с вами об этом уже договорились. Если мы выйдем на эту цифру, к нам претензий не должно быть. Ни со стороны социальных иждивенцев, ни со стороны работающих, интеллигенции и прочих. Кровь из носу мы должны решить эту проблему — обеспечить людей работой и среднюю зарплату по стране в 500 долларов».

Александр Лукашенко подчеркнул важность поддержания жесткой исполнительской дисциплины. «Сказал — больше не повторяю. Если это Минская область, то Шапиро (глава Миноблисполкома - прим. TUT.BY) никому два раза не должен говорить. Ни рабочему, ни крестьянину, ни врачу, ни учителю. Я уже не говорю о вертикали власти», — сказал он.