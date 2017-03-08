В Минске на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрациях районов на 1 января состояли 208 472 семьи. Данные о том, кто смог с помощью государства улучшить жилищные условия, приводит БЕЛТА со ссылкой на Мингорисполком.

Как улучшались условия очередников

За 2016-й год 44 семьи были направлены на строительство квартир в домах ЖСПК.

Еще 70 квартир были построены долевым способом с привлечением льготных кредитов (напомним, такие возможности есть у некоторых военнослужащих).

708 квартир построено без привлечения льготных кредитов, но долевым способом по невысокой цене (прибыль застройщика для нуждающихся ограничена 5%).

Кроме того, очередникам распределены 35 квартир, построенных по госзаказу, а также предоставлены 74 жилых помещения социального пользования.

Очередь многодетных растянута на 6 лет

На 1 января на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состояли 4982 многодетные семьи, из них 926 семей направлены на строительство жилья. Такими темпами те, кто стал в конце прошлого года на очередь, построятся через шесть лет.

В едином списке многодетных семей, желающих получить участки в Минске для строительства жилых домов, на начало этого года состояли 473 семьи. Если землю будут выдавать прошлогодними темпами, эта очередь «рассосется» через 120 лет: в прошлом году многодетным в Минске выделили 4 участка. (Всего с 2009 года выделено 215 наделов для больших семей).

Арендного жилья прибыло

С 2013 по 2016 год 2376 построенных квартир включено в состав жилых помещений коммерческого использования коммунального жилищного фонда, включая 263 квартиры для работников резидентов Парка высоких технологий и 1029 квартир — в жилом комплексе «Магистр» — для работников профессорско-преподавательского состава, научной и творческой интеллигенции.

Распределяют арендное жилье в пропорциях: 10% — военнослужащим государственных органов, имеющих воинские формирования, 30% — категориям граждан, имеющим первоочередное право на предоставление такого жилья, 60% — для предоставления на общих основаниях.