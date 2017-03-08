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"Белоруснефть" начала полевую сейсморазведку на Северо-Домановичском месторождении

09.03.2017 13:51 — Разное | Ежедневник  
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"Белоруснефть" начала полевую сейсморазведку на Северо-Домановичском месторождении

Специалисты "Белоруснефти" приступили к проведению сейсморазведочных работ по методике 3D на Северо-Домановичском месторождении.

Планируется выполнить 3D-съемку на площади 192 кв.км. В исследованиях задействован отряд по бурению и взрывным работам, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия..

Кроме того, в нынешнем году специалисты управления полевых сейсморазведочных работ выполнят 3D-съемку на Савичско-Бобровичской площади Центральной структурной зоны Припятского прогиба. Сейсморазведка 2D уже проведена на Летешинском месторождении, в планах провести такие же работы на Макановичской площади.

Всего в 2017 году в Беларуси для выявления и подготовки новых нефтеперспективных структур, уточнения геологического строения действующих месторождений планируется провести площадные полевые исследования в формате 3D в объеме 292 кв.км. Это самый большой показатель за последние 10 лет. В прошлом году эта цифра составила 185 кв.км. Такой рост прежде всего соответствует стратегической задаче предприятия - сократить отставание в восполнении минерально-сырьевой базы, когда объем добычи превышает прирост запасов, которое наблюдается в последние годы. Изменить эту тенденцию специалисты планируют за счет открытия новых месторождений и залежей, доразведки действующих активов, повышения качества комплексной оценки нефтеперспективности. Большое внимание уделят работе с трудноизвлекаемыми запасами, внедрению передовых технологий добычи и повышению коэффициентов извлечения нефти, а также поисково-разведочному бурению. Ожидается, что его объем в 2017 году по сравнению с предыдущим увеличится в 2,5 раза - до 16,5 тыс. м.

Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран, в том числе России, Украины, Венесуэлы, Эквадора.

 
 
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Специалисты "Белоруснефти" приступили к проведению сейсморазведочных работ по методике 3D на Северо-Домановичском месторождении.

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