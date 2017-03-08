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Из России с любовью: активисты поздравили женщин европейских столиц
09.03.2017 14:19 — Разное | Sputnik Беларусь
Российские активисты провели в разных городах Европы акцию From Russia with love: жительницам Лондона, Парижа, Нью-Йорка и других городов дарили на улицах цветы в честь международного праздника женщин. И хотя в западных странах этот праздник не пользуется большой популярностью, женщины с удовольствием принимали в подарок весенние цветы.
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Международный женский день не пользуется в Европе такой популярностью, как у нас, но от удовольствия получить неожиданный подарок в виде весенних цветов не...
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