По данным Могилевского горисполкома, с ноября 2016 года по февраль 2017-го в представительный и исполнительный органы городской власти поступило 989 обращений граждан с просьбой освободить их от уплаты сбора на финансирование государственных расходов за 2015 год. Было рассмотрено 762 обращения. 232 обратившихся полностью или частично освобождены от уплаты данного сбора. 530 человек получили отказы в предоставлении льгот. Еще 227 заявлений находятся на рассмотрении.

Поступления сбора на финансирование государственных расходов в бюджет в 2016 году составили 589,5 тыс. рублей, а за неполные два месяца этого года — 169,5 тыс. рублей, сообщает сайт горисполкома.

Подать заявление об освобождении от уплаты сбора можно 11 марта в горисполкоме — ул. Первомайская, 28а, каб. 105 — с 8.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). Будет работать отдел организации работы по заявительному принципу «одно окно» управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц горисполкома.