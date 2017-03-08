МИНСК, 9 мар — Sputnik. Межправительственный совет ЕАЭС, который прошел в Бишкеке 7 марта, подтвердил приверженность всех стран Союза к евразийской интеграции. Однако его реальные итоги оказались в тени разразившейся между премьерами Беларуси и РФ нефтегазовой полемики , отметили эксперты в ходе видеомоста Москва — Астана — Бишкек — Ереван на тему "Взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза", который прошел в МПЦ Sputnik.

"Прежде всего, необходимо констатировать, что ЕАЭС состоялся. Мы уже интеграционное объединение. Понятно, что товарооборот падает, есть противоречия между странами, но без этого не бывает пути к реальной интеграции", — сказал в ходе видеомоста глава комитета по промышленной политике Торгово-промышленной палаты Кыргызстана Кубатбек Рахимов.

Он отметил, что именно интеграционные устремления позволили на саммите в Бишкеке говорить "без политеса" о действительно наболевших проблемах.

Белорусский эксперт — заведующий кафедрой финансов Международного университета МИТСО, кандидат экономических наук Вячеслав Ярошевич — в свою очередь поднял болезненный для Минска вопрос газовых цен. Он заметил, что в цене, которую с 2017 года Беларусь платит за российский газ, доля стоимости собственно газа занимает менее трети, остальное — транспортная составляющая.

"В цене Газпрома (на газ для Беларуси — Sputnik) собственно цена газа — это 40 долларов, это цена газа для Ямало-Ненецкого АО России. Остальные 100 долларов — это транспортировка и хранение. Но послушайте, за 100 долларов можно сжиженный газ привезти сюда из любой точки мира", — сказал Ярошевич.

В свою очередь, эксперт Бишкека Рахимов обратил внимание, что в Договоре о ЕАЭС создание общего рынка электроэнергии и энергоресурсов отнесено на 2019 и 2025 годы.

"Не стоит идти на поводу у российских и казахстанских нефтегазовых монополий и откладывать это так надолго, практически в никуда. Отсрочка формирования единого энергорынка чревата для стран "большой тройки" ЕАЭС — России, Казахстана и Беларуси", — сказал Рахимов.

Эксперт из Еревана — руководитель исследовательского центра "Альтернатива", доктор экономических наук Татул Манасерян обратил внимание на вопросы импортозамещения и соответствующие госпрограммы. Эту тему поддержала и российский эксперт — заведующая сектором Центра постсоветских исследований НИИ мировой экономики и международных отношений им. Примакова Елена Кузьмина.

"Проблема в том, что в наших странах производится много идентичных товаров, а нам нужна специализация. Надо развивать у себя внутри в каждой стране новые производства", — сказала она. "Итоги встречи премьеров были закрыты сенсацией, которую раздули журналисты из заявлений премьеров Беларуси и России. А ведь реальные итоги есть", — отметила она, подчеркнув, что на саммите было подписано 10 совместных документов. Эксперты затронули и вопросы реэкспорта, а также ответили на вопросы журналистов о том, как укреплять имидж ЕАЭС.

Полную версию видеомоста смотрите на видео из МПЦ Sputnik.