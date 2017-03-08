﻿ "Горремавтодор" - минчанам: "Видите, что асфальт укладывают в лужу? Присылайте фото, накажем". 21.by
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"Горремавтодор" - минчанам: "Видите, что асфальт укладывают в лужу? Присылайте фото, накажем"

09.03.2017 15:01 — Разное | Tut.by  
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«Это недопустимо. За такие действия нужно наказывать». «Минскгорремавтодор» прокомментировал действия рабочих при ремонте дорог в Вилейке, когда те сбрасывали асфальтную смесь в лужу.


— При ремонте дорог используется специальная смесь. Она постоянно подогревается, поэтому допускается укладывать ее даже на влажную поверхность. Но, конечно, сбрасывать ее в лужу недопустимо, — отметил во время пресс-конференции заместитель генерального директора ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» Анатолий Жамоздик. — Если такие случаи вы видите — присылайте нам на сайт — лучше с фото или видео, или на 115.бел. Будем наказывать за такой ремонт.

"Почему этому случаю столько внимания?" В Вилейке наказали рабочих за "неправильный" ремонт дороги

Специалист отметил, что сейчас составляется список улиц в Минске, где в этом году будет произведен ремонт. Также на некоторых улицах будет произведен ремонт с полной заменой дорожного покрытия. Специалисты продолжат использование новой технологии ремонта полотна при помощи «слари сил». В частности, оно будет применено на Логойском тракте, улице Казинца и Академической.

— С начала года ямочность была ликвидирована на 13 тысячах «квадратов». Работы по этому направлению будут продолжены.

 
Теги: Минск
 
 
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Так "Горремавтодор" будет бороться за качественный ремонт дорожного полотна.

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