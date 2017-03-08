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Производство водки в России выросло в январе 2017 года на 66%. Часть алкоголя была экспортирована за границу, причём крупнейшим покупателем стала Германия, а также Украина, Великобритания, США и Латвия.

Производство российской водки в январе 2017 года выросло на 66% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает немецкий портал Ostexperte со ссылкой на данные Росстата. В общей сложности за январь в России было произведено 44 млн литров водки, отмечается в статье.

Количество шампанского и вин тоже выросло на 7,9% по сравнению с январём прошлого года, то есть на 5,43 млн литра. Как сообщает издание, за весь 2016 год в России было произведено 732 млн литров водки, а это на 16% больше, чем за год до этого.

7% от этого объёма спиртного были экспортированы за границу, причём рекордсменом по закупкам российской водки в прошлом году стала Германия, подчёркивается в статье: там приобрели 6,9 млн литров "огненной воды". При этом Германия купила почти на половину миллиона литров больше, чем Украина, занявшая второе место по импорту российской водки.

Другими крупными покупателями стали Великобритания (3,5 млн литров), США (2,5 млн литров) и Латвия (1,7 млн литров). Несмотря на такие показатели, экспорт на Украину и Латвию в целом снизился, зато такие страны, как Германия, Болгария, Китай и США стали импортировать больше российской водки, сообщает BALTNEWS.lt .