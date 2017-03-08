В начале совещания президент Беларуси потребовал доклада о нынешнем сотрудничестве с РФ и прокомментировал заявления премьер-министра России, прозвучавшие в Бишкеке на недавнем межправительственном заседании в рамках Евразийского экономического союза.

Лукашенко заявил, что "заявления закоренелого друга Медведева" его удивили, цитирует президента телеканал " Беларусь 1 ".

"Нас, кстати, уже пугать начинают, что природный газ мы будем покупать по европейским ценам. Будете платить не 150, а 200 долларов. Это, прежде всего, намек всем и в России, и в Беларуси, что мы являемся нахлебниками в России, а они нам делают какой-то подарок", — сказал глава государства.

По словам Лукашенко, Медведев должен понимать, что если Беларусь будет платить за газ как в Европе, то кое за что ему (Медведему — ред.) тоже придется заплатить, и цена будет неимоверно выше, нежели цена на природный газ.



© Фото: пресс-служба президента У Лукашенко тоже есть счет к России

Также Лукашенко высказал уверенность в том, что подавляющее большинство россиян понимают, что отношения Беларуси с Россией не заключаются только в бухгалтерии.

"Бухгалтерия и цена на природный газ, который не принадлежит Медведеву, не должна лежать в основе наших отношений. В основе отношений лежит нечто большее, и чтобы оценивать эти отношения, нужно уходить в середину прошлого века, когда мы третью часть населения положили знаете за что", — сказал президент.

Если кому то хочется нагнетать ситуацию и в очередной раз и вместо решения вопросов нас упрекать, этого не получится, сказал президент.

"Нам не нужны низкие цены на газ. Нам надо, чтобы руководство братской России выполняло свои обязательства по содержанию и по духу. Если мы строим наш союз и единое государство, то у наших людей предприятий и бизнеса должны быть равные условия на рынке. Мы больше ничего не хотим. Если кто-то из умников думает, что нас можно постоянно ставить на колени, этого не будет", — заявил глава государства.

Заявление Лукашенко на совещании об актуальных вопросах развития страны слушайте на радио Sputnik Беларусь.