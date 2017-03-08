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Лукашенко готов выставить счет "закоренелому другу Медведеву"

09.03.2017 15:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В начале совещания президент Беларуси потребовал доклада о нынешнем сотрудничестве с РФ и прокомментировал заявления премьер-министра России, прозвучавшие в Бишкеке на недавнем межправительственном заседании в рамках Евразийского экономического союза.

Лукашенко заявил, что "заявления закоренелого друга Медведева" его удивили, цитирует президента телеканал "Беларусь 1".

"Нас, кстати, уже пугать начинают, что природный газ мы будем покупать по европейским ценам. Будете платить не 150, а 200 долларов. Это, прежде всего, намек всем и в России, и в Беларуси, что мы являемся нахлебниками в России, а они нам делают какой-то подарок", — сказал глава государства.

По словам Лукашенко, Медведев должен понимать, что если Беларусь будет платить за газ как в Европе, то кое за что ему (Медведему — ред.) тоже придется заплатить, и цена будет неимоверно выше, нежели цена на природный газ.

Лукашенко готов выставить счет "закоренелому другу Медведеву"
© Фото: пресс-служба президента
У Лукашенко тоже есть счет к России

Также Лукашенко высказал уверенность в том, что подавляющее большинство россиян понимают, что отношения Беларуси с Россией не заключаются только в бухгалтерии.

"Бухгалтерия и цена на природный газ, который не принадлежит Медведеву, не должна лежать в основе наших отношений. В основе отношений лежит нечто большее, и чтобы оценивать эти отношения, нужно уходить в середину прошлого века, когда мы третью часть населения положили знаете за что", — сказал президент.

Если кому то хочется нагнетать ситуацию и в очередной раз и вместо решения вопросов нас упрекать, этого не  получится, сказал президент.

"Нам не нужны низкие цены на газ. Нам надо, чтобы руководство братской России выполняло свои обязательства по содержанию и по духу. Если мы строим наш союз и единое государство, то у наших людей предприятий и бизнеса должны быть равные условия на рынке. Мы больше ничего не хотим. Если кто-то из умников думает, что нас можно постоянно ставить на колени, этого не будет", — заявил глава государства.

Заявление Лукашенко на совещании об актуальных вопросах развития страны слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Белорусско-российские отношения — это не бухгалтерия, и если Беларусь будет платить за газ по европейским ценам, то кое за что Дмитрию Медведеву тоже придется...

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