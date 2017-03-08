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Розыгрыш билетов на гастрольный спектакль "Нелегалка" в Гродно
AFISHA.TUT.BY совместно с Драмтеатром Гродно приглашает всех на спектакль «
Как получить пригласительный билет? Все предельно просто: необходимо прислать ответ на наш вопрос на e-mail konkurs.region@tutby.com. Правила просты: кто первый пришлет правильный ответ, тот и победил. С победителем редакция AFISHA.TUT.BY свяжется и подскажет, как можно забрать свой приз.
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Пьеса известного украинского драматурга Анатолия Крыма «Нелегалка» написана в 2003 году и является одной из самых популярных вещей этого автора.
Пронзительная постановка о разных воплощениях любви, которую преследует рок, сочетает в себе трогательную, почти комическую наивность, остроту и трагизм реальной жизни. Главную героиню Нину судьба жестоко испытывает, приводя на грань отчаяния. Но её человечность и сила характера не позволяют опуститься и вызывают любовь и поклонение людей, готовых ради неё драться на дуэли. «Гимн женщине» — так характеризует «Нелегалку» постановщик спектакля Борис Голодницкий.
Спектакль музыкальный — артисты исполняют несколько бардовских песен, что является несомненным достоинством постановки.
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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш двух билетов на концерт
Для участия вам необходимо:
1. Скачать приложение «Афиша» для iOS или Android
2. Открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать»
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AFISHA.TUT.BY разыгрывает пригласительный билет на спектакль "Нелегалка", который состоится 11 марта в драматическом театре Гродно.
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