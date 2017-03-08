﻿ Розыгрыш билетов на гастрольный спектакль "Нелегалка" в Гродно. 21.by
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Розыгрыш билетов на гастрольный спектакль "Нелегалка" в Гродно

09.03.2017 15:39 — Разное | Tut.by  
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AFISHA.TUT.BY совместно с Драмтеатром Гродно приглашает всех на спектакль «Нелегалка» 11 марта, а также предоставляет возможность выиграть пригласительный билет на 2 персоны.


Как получить пригласительный билет? Все предельно просто: необходимо прислать ответ на наш вопрос на e-mail konkurs.region@tutby.com. Правила просты: кто первый пришлет правильный ответ, тот и победил. С победителем редакция AFISHA.TUT.BY свяжется и подскажет, как можно забрать свой приз.

Вопрос появится на этой странице. Следите за обновлениями.


Пьеса известного украинского драматурга Анатолия Крыма «Нелегалка» написана в 2003 году и является одной из самых популярных вещей этого автора.

Пронзительная постановка о разных воплощениях любви, которую преследует рок, сочетает в себе трогательную, почти комическую наивность, остроту и трагизм реальной жизни. Главную героиню Нину судьба жестоко испытывает, приводя на грань отчаяния. Но её человечность и сила характера не позволяют опуститься и вызывают любовь и поклонение людей, готовых ради неё драться на дуэли. «Гимн женщине» — так характеризует «Нелегалку» постановщик спектакля Борис Голодницкий.

Спектакль музыкальный — артисты исполняют несколько бардовских песен, что является несомненным достоинством постановки.

***

Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш двух билетов на концерт группы «Ленинград».

Для участия вам необходимо:

1. Скачать приложение «Афиша» для iOS или Android

2. Открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать»

>> скачать для iOS

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Теги: Гродно
 
 
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AFISHA.TUT.BY разыгрывает пригласительный билет на спектакль "Нелегалка", который состоится 11 марта в драматическом театре Гродно.

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