AFISHA.TUT.BY совместно с Драмтеатром Гродно приглашает всех на спектакль « Нелегалка » 11 марта, а также предоставляет возможность выиграть пригласительный билет на 2 персоны.





Как получить пригласительный билет? Все предельно просто: необходимо прислать ответ на наш вопрос на e-mail konkurs.region@tutby.com. Правила просты: кто первый пришлет правильный ответ, тот и победил. С победителем редакция AFISHA.TUT.BY свяжется и подскажет, как можно забрать свой приз.

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Пьеса известного украинского драматурга Анатолия Крыма «Нелегалка» написана в 2003 году и является одной из самых популярных вещей этого автора.

Пронзительная постановка о разных воплощениях любви, которую преследует рок, сочетает в себе трогательную, почти комическую наивность, остроту и трагизм реальной жизни. Главную героиню Нину судьба жестоко испытывает, приводя на грань отчаяния. Но её человечность и сила характера не позволяют опуститься и вызывают любовь и поклонение людей, готовых ради неё драться на дуэли. «Гимн женщине» — так характеризует «Нелегалку» постановщик спектакля Борис Голодницкий.

Спектакль музыкальный — артисты исполняют несколько бардовских песен, что является несомненным достоинством постановки.

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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш двух билетов на концерт группы «Ленинград» .

Для участия вам необходимо:

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