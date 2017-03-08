|
"Цветов и настоящих Бэтменов рядом". Как белорусские звезды поздравляли подписчиц с 8 Марта
AFISHA.TUT.BY заглянула в инстаграмы известных белорусов и показывает, какие фотографии они публиковали в Международный женский день.
Заслуженная артистка Беларуси Алена Ланская опубликовала фотографию букета цветов и поздравила «милых девочек» с праздником. «Цветов, улыбок и весеннего настроения», — пожелала она.
Исполнитель Юрий Ващук, более известный как Teo, добавил в свой аккаунт видео, в котором сыграл на игрушечной трубе. «Лучший подарок жене на 8 Марта — это песня!», — пояснил он.
Певец Алексей Гросс предстал на фото в костюме Бэтмэна и поздравил девушек по-белорусски: «Са святам, дарагія! Няхай побач будуць толькі сапраўдныя Бэтмэны».
Певец Алексей Хлестов опубликовал видеопоздравление. Он пожелал "милым, прекрасным дамам" счастья, любви, хорошей музыки. «Цветы, мы, мужчины, будем вам дарить каждый день».
Певица Анна Шаркунова пожелала всем «неподдельного, настоящего счастья и крутых мужчин рядом». И, судя по фото, выпила за здоровье девчат.
Искуи Абалян опубликовала фотографию рисунка, который ей подарила младшая дочь. А еще — букет желтых тюльпанов с подписью «тюльпанное настроение».
Шоумен Артем Рыбакин был в своем поздравлении лаконичен. «С праздником, дорогие дамы», — написал он.
Телеведущий Денис Курьян с семьей сейчас на отдыхе. Он добавил фото с женой Юлией на фоне пальм и написал: «Обещал же носить целый день».
Заслуженная артистка Лариса Грибалева опубликовала фотографию мимозы.
Артисты-супруги Леся Кодуш и Вячеслав Нагорный тоже не остались в стороне от праздника. Леся добавила селфи с цветами, а Вячеслав опубликовал фотографию подарка, который преподнесли их дочке. «Папа напрягся, увидев, какие подарки 9-летняя дочь приносит от одноклассников. Да уже не в первый раз…» — написал он.
***
Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш двух билетов на концерт
Для участия вам необходимо:
1. Скачать приложение «Афиша» для iOS или Android
2. Открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Показываем, какие фото и видео известные белорусы публиковали в своих аккаунтах в праздник.
|
Архив (Разное)
Комментарии