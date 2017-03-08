AFISHA.TUT.BY заглянула в инстаграмы известных белорусов и показывает, какие фотографии они публиковали в Международный женский день.

Заслуженная артистка Беларуси Алена Ланская опубликовала фотографию букета цветов и поздравила «милых девочек» с праздником. «Цветов, улыбок и весеннего настроения», — пожелала она.

Публикация от Alyona Lanskaya (@alyonalanskaya) Мар 8 2017 в 1:23 PST

Исполнитель Юрий Ващук, более известный как Teo, добавил в свой аккаунт видео, в котором сыграл на игрушечной трубе. «Лучший подарок жене на 8 Марта — это песня!», — пояснил он.

Публикация от Тео Юра Ващук (@teo_esc) Мар 8 2017 в 7:48 PST

Певец Алексей Гросс предстал на фото в костюме Бэтмэна и поздравил девушек по-белорусски: «Са святам, дарагія! Няхай побач будуць толькі сапраўдныя Бэтмэны».

Публикация от Alexey Gross #ГроссНаш (@grossalexey) Мар 8 2017 в 1:41 PST

Певец Алексей Хлестов опубликовал видеопоздравление. Он пожелал "милым, прекрасным дамам" счастья, любви, хорошей музыки. «Цветы, мы, мужчины, будем вам дарить каждый день».

Публикация от khlestov (@khlestov) Мар 8 2017 в 6:49 PST

Певица Анна Шаркунова пожелала всем «неподдельного, настоящего счастья и крутых мужчин рядом». И, судя по фото, выпила за здоровье девчат.

Публикация от Anna Sharkunova (@anasharky) Мар 8 2017 в 2:59 PST

Искуи Абалян опубликовала фотографию рисунка, который ей подарила младшая дочь. А еще — букет желтых тюльпанов с подписью «тюльпанное настроение».

Публикация от iskuiabalyan (@iskuiabalyan) Мар 7 2017 в 12:11 PST

Шоумен Артем Рыбакин был в своем поздравлении лаконичен. «С праздником, дорогие дамы», — написал он.

Публикация от Артем Рыбакин (@artemrybakin) Мар 8 2017 в 2:45 PST

Телеведущий Денис Курьян с семьей сейчас на отдыхе. Он добавил фото с женой Юлией на фоне пальм и написал: «Обещал же носить целый день».

Публикация от Денис Курьян (@denis_kurjan) Мар 8 2017 в 4:16 PST

Заслуженная артистка Лариса Грибалева опубликовала фотографию мимозы.

Публикация от Лариса Грибалева (@gribalevalarisa) Мар 7 2017 в 9:58 PST

Артисты-супруги Леся Кодуш и Вячеслав Нагорный тоже не остались в стороне от праздника. Леся добавила селфи с цветами, а Вячеслав опубликовал фотографию подарка, который преподнесли их дочке. «Папа напрягся, увидев, какие подарки 9-летняя дочь приносит от одноклассников. Да уже не в первый раз…» — написал он.

Публикация от Леся Кодуш (@lesia_kodush) Мар 8 2017 в 12:35 PST

Публикация от Слава Нагорный (@slavanagorny) Мар 7 2017 в 4:37 PST

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