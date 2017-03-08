Семейство Тодхантер во Флориде пришло в ужас от 300-метрового круизного лайнера Celebrity Equinox, подплывшего слишком близко к их дому, пишет Daily Mirror . Муж и жена проживающие в доме за почти три миллиона долларов, бегали по своей веранде, махали руками, пытались привлечь внимание капитана корабля.



Скриншот Daily Mirror

«Слишком близко! Уплывай!» — кричит женщина в сторону корабля на опубликованном на YouTube видеоролике.

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Лайнер все-таки остановился. В тишине Билл пригрозил виновным в чуть не случившемся ЧП увольнением. По его словам, на корабле после этого зааплодировали. По данным владельца дома, круизный лайнер находился от них на расстоянии около 30 метров. И за шесть лет жизни в этом доме семья ничего подобного ни разу не наблюдала.

Судно, рассчитанное на 2850 человек и весом около 122 000 тонн, даже при малейшем касании могло причинить катастрофический ущерб дому на берегу.



Дом с обратной стороны. Фото The development in Florida