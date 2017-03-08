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Круизный лайнер напугал американского миллионера: чуть не вплыл в дом

09.03.2017 15:28 — Разное | Tut.by  
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Семейство Тодхантер во Флориде пришло в ужас от 300-метрового круизного лайнера Celebrity Equinox, подплывшего слишком близко к их дому, пишет Daily Mirror. Муж и жена проживающие в доме за почти три миллиона долларов, бегали по своей веранде, махали руками, пытались привлечь внимание капитана корабля.


Скриншот Daily Mirror

«Слишком близко! Уплывай!» — кричит женщина в сторону корабля на опубликованном на YouTube видеоролике.

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Лайнер все-таки остановился. В тишине Билл пригрозил виновным в чуть не случившемся ЧП увольнением. По его словам, на корабле после этого зааплодировали. По данным владельца дома, круизный лайнер находился от них на расстоянии около 30 метров. И за шесть лет жизни в этом доме семья ничего подобного ни разу не наблюдала.

Судно, рассчитанное на 2850 человек и весом около 122 000 тонн, даже при малейшем касании могло причинить катастрофический ущерб дому на берегу.


Дом с обратной стороны. Фото The development in Florida
 
 
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В сети появилось видео, как лайнер плывет на частный дом.

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