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Круизный лайнер напугал американского миллионера: чуть не вплыл в дом
Семейство Тодхантер во Флориде пришло в ужас от 300-метрового круизного лайнера Celebrity Equinox, подплывшего слишком близко к их дому, пишет
«Слишком близко! Уплывай!» — кричит женщина в сторону корабля на опубликованном на YouTube видеоролике.
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Лайнер все-таки остановился. В тишине Билл пригрозил виновным в чуть не случившемся ЧП увольнением. По его словам, на корабле после этого зааплодировали. По данным владельца дома, круизный лайнер находился от них на расстоянии около 30 метров. И за шесть лет жизни в этом доме семья ничего подобного ни разу не наблюдала.
Судно, рассчитанное на 2850 человек и весом около 122 000 тонн, даже при малейшем касании могло причинить катастрофический ущерб дому на берегу.
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В сети появилось видео, как лайнер плывет на частный дом.
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