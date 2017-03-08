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Кто исключен из списка тунеядцев?
О сокращении списка «тунеядцев», которые должны заплатить налог по декрету №3, сообщила председатель парламентской комиссии по труду и социальным вопросам Тамара Красовская.
Она заявила о том, что «письма счастья» были посланы многим по ошибке, декрет №3 будет откорректирован, а а поправки – приняты в самое ближайшее время.
Из перечня социальных иждивенцев будут исключены:
По словам Красовской, главной задачей государства является помощь людям, которые не работают по уважительным причинам, и стимулирование к труду граждан, которые не хотят работать.
Чиновница также отметила, что в финансировании государственных расходов должен участвовать каждый гражданин страны. «А тот, кто сегодня подогревает эту ситуацию, говорит не об экономических проблемах, а хочет перевести тему в политическое русло», – заявила Красовская.
Депутаты признали, что в декрете есть моменты, требующие доработки, и это стало ясно из «практики правоприменения». Эта же практика показала, что властями был плохо проработан перечень социальных иждивенцев, в результате чего «письма счастья» были отправлены многим якобы «тунеядцам» ошибочно.
«Я полагаю, что тем, кого исключили из списка, должны вернуть деньги. Ведь они папали в базу по ошибке. Мы, наверное, даже должны извиниться перед человеком, если кому-то по ошибке было отправлено извещение», – отметила депутат Людмила Кананович.
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«Кто оплатил в 2016 году, пойдет в зачет 2017 года, если он не будет работать. Если он поступит на работу, мы из бюджета по его требованию вернем эти деньги», – заявил президент.
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О сокращении списка «тунеядцев», которые должны заплатить налог по декрету №3 сообщила председатель парламентской комиссии по труду и социальным вопросам...
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