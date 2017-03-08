О сокращении списка «тунеядцев», которые должны заплатить налог по декрету №3, сообщила председатель парламентской комиссии по труду и социальным вопросам Тамара Красовская.

Она заявила о том, что «письма счастья» были посланы многим по ошибке, декрет №3 будет откорректирован, а а поправки – приняты в самое ближайшее время.

Из перечня социальных иждивенцев будут исключены:

Матери, которые сидят дома с детьми до 7 лет.

Люди, которые ухаживали за своими больными родителями.

Парни, проходящие альтернативную военную службу.

Владельцы личных подсобных хозяйств во всех населенных пунктах.

По словам Красовской, главной задачей государства является помощь людям, которые не работают по уважительным причинам, и стимулирование к труду граждан, которые не хотят работать.

Чиновница также отметила, что в финансировании государственных расходов должен участвовать каждый гражданин страны. «А тот, кто сегодня подогревает эту ситуацию, говорит не об экономических проблемах, а хочет перевести тему в политическое русло», – заявила Красовская.

Депутаты признали, что в декрете есть моменты, требующие доработки, и это стало ясно из «практики правоприменения». Эта же практика показала, что властями был плохо проработан перечень социальных иждивенцев, в результате чего «письма счастья» были отправлены многим якобы «тунеядцам» ошибочно.

«Я полагаю, что тем, кого исключили из списка, должны вернуть деньги. Ведь они папали в базу по ошибке. Мы, наверное, даже должны извиниться перед человеком, если кому-то по ошибке было отправлено извещение», – отметила депутат Людмила Кананович.

Напомним, сегодня Александр Лукашенко принял решение откорректировать скандальный декрет о тунеядстве и до конца приостановить сбор налога . Он поручил чиновникам за это время доработать Декрет № 3.

«Кто оплатил в 2016 году, пойдет в зачет 2017 года, если он не будет работать. Если он поступит на работу, мы из бюджета по его требованию вернем эти деньги», – заявил президент.

В то же время президент поручил силовикам навести идеальный порядок на площадях и разобраться с «провокаторами».