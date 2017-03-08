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Кто исключен из списка тунеядцев?

09.03.2017 15:51 — Разное | БДГ  
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О сокращении списка «тунеядцев», которые должны заплатить налог по декрету №3, сообщила председатель парламентской комиссии по труду и социальным вопросам Тамара Красовская.

Она заявила о том, что «письма счастья» были посланы многим по ошибке, декрет №3 будет откорректирован, а а поправки – приняты в самое ближайшее время.

Из перечня социальных иждивенцев будут исключены:

  • Матери, которые сидят дома с детьми до 7 лет.
  • Люди, которые ухаживали за своими больными родителями.
  • Парни, проходящие альтернативную военную службу.
  • Владельцы личных подсобных хозяйств во всех населенных пунктах.

По словам Красовской, главной задачей государства является помощь людям, которые не работают по уважительным причинам, и стимулирование к труду граждан, которые не хотят работать.

Чиновница также отметила, что в финансировании государственных расходов должен участвовать каждый гражданин страны. «А тот, кто сегодня подогревает эту ситуацию, говорит не об экономических проблемах, а хочет перевести тему в политическое русло», – заявила Красовская.

Депутаты признали, что в декрете есть моменты, требующие доработки, и это стало ясно из «практики правоприменения». Эта же практика показала, что властями был плохо проработан перечень социальных иждивенцев, в результате чего «письма счастья» были отправлены многим якобы «тунеядцам» ошибочно.

«Я полагаю, что тем, кого исключили из списка, должны вернуть деньги. Ведь они папали в базу по ошибке. Мы, наверное, даже должны извиниться перед человеком, если кому-то по ошибке было отправлено извещение», – отметила депутат Людмила Кананович.

Напомним, сегодня Александр Лукашенко принял решение откорректировать скандальный декрет о тунеядстве и до конца приостановить сбор налога. Он поручил чиновникам за это время доработать Декрет № 3.

«Кто оплатил в 2016 году, пойдет в зачет 2017 года, если он не будет работать. Если он поступит на работу, мы из бюджета по его требованию вернем эти деньги», – заявил президент.

В то же время президент поручил силовикам навести идеальный порядок на площадях и разобраться с «провокаторами».

Граждане Декрет не приняли и не одобрили, по Беларуси прокатилась волна акций протеста, а сами «тунеядцы» сбор проигнорировали: из 470 тысяч социальных иждивенцев налог уплатили лишь 54 тыс. человек.

 
 
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О сокращении списка «тунеядцев», которые должны заплатить налог по декрету №3 сообщила председатель парламентской комиссии по труду и социальным вопросам...

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