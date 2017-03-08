Начальник Государственной службы пограничной охраны Латвии Нормундс Гарбарс сообщил, что строительство забора начнется в ближайшие два года. Длина заграждения составит несколько десятков километров, высота порядка двух метров. При строительстве заграждения будет использовано не менее трех вариантов конструкции ограждения, включая металлическую и колючую проволоку.

Белорусский эксперт, доктор философских наук, политолог Лев Криштапович в интервью Sputnik назвал ситуацию со строительством забора "надуманной проблемой". По мнению политолога, такой проблемы, как массовая нелегальная миграция через Беларусь, сегодня не существует.



© Фото: Государственный пограничный комитет Беларуси ГПК: нет ничего плохого в решении Латвии построить "стену" на границе

"Латвийские власти в какой-то степени спутали стороны света. Возможно, им есть резон отгораживаться от Швеции, где присутствует основной поток нелегальной миграции. Но для этого надо строить дамбы, а на дамбах возводить заборы. Но, видимо, это слишком дорогостоящее мероприятие, поэтому здесь решили пойти по линии пиара и выстраивать забор не с той стороны, где грозит опасность, а с совершенно противоположной, откуда опасности нет", — сказал эксперт.

По мнению политолога, самое любопытное в ситуации со строительством заграждения состоит в том, что Латвия, как и все новые члены Евросоюза, ранее говорила о том, что в стране нет нужного уровня свободы.

"Сейчас, когда этого уровня свободы достигли, они выстраивают вокруг своих границ заборы, тем самым показывая, что сами являются субъектом несвободы. Фактически страна превращается в плацдарм НАТО против России, а соответственно, и против Беларуси. Вот, собственно, в чем смысл этой инициативы", — констатировал эксперт.

Комментарий политолога, доктора философских наук Льва Криштаповича о строительстве Латвией заграждения на границе с Беларусью слушайте на радио Sputnik Беларусь.