Руководители шведского хоккея считают, что отъезд игроков в НХЛ в раннем возрасте замедляет их развитие и что молодые хоккеисты до определенного уровня могли бы набираться опыта и повышать мастерство дома. При этом нынче шведский десант в НХЛ является самым многочисленным среди европейцев.



Швеция занимает третье место после Канады и США по количеству игроков, которые сейчас выступают в НХЛ. Фото: Reuters

Как отмечает официальный сайт НХЛ, четверо представителей шведского хоккея перелетели Атлантику, чтобы встретиться и обсудить ситуацию с генеральными менеджерами клубов НХЛ.

Они хотят объяснить руководителям команд НХЛ, что все только выиграют, если молодые шведские хоккеисты будут оставаться у себя на родине и развиваться там. Однако у клубов НХЛ есть свой веский аргумент — им удобнее контролировать ближайший резерв, командированный в АХЛ, ведь эта минорная лига находится под боком у селекционеров НХЛ.

Швеция занимает третье место после Канады и США по количеству игроков, которые сейчас выступают в НХЛ — 81. Россиян — 38, финнов — 38, чехов — 33, словаков — 13. При этом в Швеции живут менее 10 миллионов человек, и этому виду спорта приходится выдерживать острую конкуренцию со стороны футбола. В этом шведскому хоккею помогли бы такие звезды, как Хенрик Лундквист, Эрик Карлссон и Никлас Бэкстрем, которые служили бы примером для детей.

— Молодежь мечтает об НХЛ. Если у тебя есть мечта, то, возможно, ты выберешь хоккей, — говорит генеральный секретарь Федерации хоккея Швеции Томми Боустедт.

С точки зрения шведов, проблема заключается в том, что клубы НХЛ драфтуют шведских игроков и в раннем возрасте привозят их в Северную Америку. В Швеции часто задаются вопросом, зачем вкладывать деньги в воспитание молодежи, если они не будут играть у себя дома. Если исчезнет стимул заниматься детским хоккеем, то последствия нанесут ущерб не только молодежному хоккею, что произойдет в ближайшей перспективе, но и развитию всего этого вида спорта в стране, а также НХЛ в долгосрочном плане. В Швеции выстроена хорошая программа воспитания хоккеистов, и генеральным менеджерам рассказали о ней. Шведы хотят поставлять НХЛ уже готовых игроков.

— Если ребята уезжают рано, они еще не готовы к НХЛ. Можно говорить о том, что каждый второй уехавший за океан в раннем возрасте не сможет раскрыться в полной мере. Их рост останавливается. Конечно, это неважно, если у вас есть огромный выбор, но у нас маленькая страна и не так много игроков. Каждый, у кого есть хоккейный талант, должен стать элитным спортсменом, — говорит Боустедт.

Руководитель Шведской хоккейной лиги Йорген Линдгрен сообщил, что каждый год из Швеции в другие лиги (не только в Америку) уезжают в среднем по 25 человек. Получается, что за год страна теряет одну команду. В АХЛ сейчас выступают более 50 шведов.



Йорген Линдгрен. Фото: nhl.com/ru

— Мы знаем, что все эти 50 человек очень помогут нам. А мы поможем им, потому что у нас есть система подготовки. Они будут лидерами в командах, будут играть на высоком уровне, и, возможно, в итоге НХЛ придет к выводу, что ей выгоднее получить готового игрока, вместо того чтобы готовить его в течение двух, а может быть, и больше лет в младших лигах, — предположил Линдгрен.

Представители клубов НХЛ не отрицают, что в некоторых случаях имеет смысл оставлять хоккеиста в Швеции, но у такого варианта есть и серьезные недостатки.

— Они очень много внимания уделяют воспитанию игроков. И столько же внимания они уделяют победам, — говорит генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекалайнен. — В Швеции профессиональная лига. Тренеры там находятся под огромным давлением. Слабейшие команды там опускаются в лигу рангом ниже. Этот страх довлеет над клубами и тренерами.

Если клуб НХЛ потратил первый или второй выбор на драфте на молодого хоккеиста, он не захочет, чтобы он играл меньше ветерана. Этого можно избежать, отправив игрока в АХЛ.

«Посадить на лавку молодого игрока легко. Тренеру нашей команды в АХЛ может не нравиться тот или иной игрок, но у меня есть возможность заставить его включить его в состав и дать ему достаточно времени. Вот и все, — говорит генеральный менеджер «Баффало Сэйбрз» Тим Мюррей.



Тим Мюррей. Фото: nhl.com/ru

К тому же до Швеции далеко, а команды АХЛ всегда под рукой. Поэтому клубы НХЛ могут внимательно следить за молодежью.

И еще один важный момент: в Швеции играют на больших площадках. Мюррей поднял этот вопрос в беседе с Петером Форсбергом, вице-президентом Федерации хоккея Швеции.

— Я сказал ему: «Постройте каток нашего размера в Стокгольме, в Гетеборге, пусть он будет чуть шире». Там мы можем готовить игроков для НХЛ. Он засмеялся, но не сказал "нет". Они открыты для предложений, — рассказывает Мюррей.

Мюррей назвал большой список шведских игроков, которые прошли через АХЛ на пути в НХЛ. Среди них — Карлссон, Робин Ленер.

— Кто-то провел там полсезона, кому-то потребовались два. Это хорошая лига для воспитания игроков. Мы считаем ее лучшей в мире в этом плане. Им придется очень постараться, чтобы заставить нас изменить свою точку зрения, подготовить исключительную модель развития, чтобы мы задумались над тем, отправлять ли туда молодежь, особенно ребят, выбранных в первом или втором раундах, — сказал Мюррей.