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Депутат: Сейчас 35 тысяч белорусов учатся за рубежом, и это не худшие студенты, а лучшие
09.03.2017 16:14 — Разное | Ежедневник
ФОТО: sputnik.by
По мнению Марзалюка, белорусская высшая школа в республике должна предоставлять студентам качественное образование.
Порядка 35 тысяч белорусов получают высшее образование за рубежом, рассказал журналистам в четверг глава постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей республики Игорь Марзалюк.
Депутаты и Минобразования продолжают работать над новой редакцией кодекса об образовании, который был представлен на общественное обсуждение в начале февраля. По слова Марзалюка, кодекс еще не поступил в палату, но парламентарии занимаются рассмотрением его положений «для того, чтобы кодекс не был сырым и был полностью готов».
«Например, что должно быть в кодексе – ясные критерии и определения, как у немцев или шведов, в том числе, например, и требования к минимальному баллу при поступлении в университеты», – высказался депутат. По словам Марзалюка, сверхдоступность высшего образования рождает недовольство лучших выпускников – их потребности полностью не удовлетворяются, пишет
«Сейчас 35 тысяч белорусов учатся за рубежом, и это не худшие студенты, а лучшие. Вернутся ли они – это большой вопрос. Но должно быть достаточное качество и для них, чтобы они могли получить должный уровень образования и в Беларуси», – заключил Марзалюк.
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По мнению Марзалюка, белорусская высшая школа в республике должна предоставлять студентам качественное образование.
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