Американский художник Гай Маджар посчитал, что постеры фильмов-номинантов на «Оскар-2017» станут гораздо лучше, если на них появится он, и с юмором прифотошопил себя рядом с известными актерами. Об этом пишет medialeaks.ru.

На этом постере Гай с мороженым грустно наблюдает за танцем Эммы Стоун и Райана Гослинга в «Ла-Ла Ленде».





На постере «Манчестера у моря» он кормит чаек.





Рядом с героями «Любой ценой» Гай с чемоданами выглядит не так круто.





На постере гей-драмы «Лунный свет», признанной на «Оскаре» лучшим фильмом, художник показывает свои чувства к главному герою.





В интерпретации Гая строка Google на афише фильма «Лев» дополняется предложениями поисковика вроде «Жив ли Тупак?» или «Турция — это Европа?».





На постере исторической драмы «По соображениям совести» Гай невозмутим и жарит сосиски.





Здесь художник вполне мило смотрится рядом с героями картины «Ограды».





А вот Гай на постере фантастического фильма «Прибытие».





Также Гаю удалось забавно обыграть афишу картины «Скрытые фигуры»: художника на нем видно только наполовину.



