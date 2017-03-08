﻿ Американец прифотошопил себя на постеры фильмов "Оскара-2017". 21.by
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Американец прифотошопил себя на постеры фильмов "Оскара-2017"

09.03.2017 16:28 — Разное | Tut.by  
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Американский художник Гай Маджар посчитал, что постеры фильмов-номинантов на «Оскар-2017» станут гораздо лучше, если на них появится он, и с юмором прифотошопил себя рядом с известными актерами. Об этом пишет medialeaks.ru.

На этом постере Гай с мороженым грустно наблюдает за танцем Эммы Стоун и Райана Гослинга в «Ла-Ла Ленде».


На постере «Манчестера у моря» он кормит чаек.


Рядом с героями «Любой ценой» Гай с чемоданами выглядит не так круто.


На постере гей-драмы «Лунный свет», признанной на «Оскаре» лучшим фильмом, художник показывает свои чувства к главному герою.


В интерпретации Гая строка Google на афише фильма «Лев» дополняется предложениями поисковика вроде «Жив ли Тупак?» или «Турция — это Европа?».


На постере исторической драмы «По соображениям совести» Гай невозмутим и жарит сосиски.


Здесь художник вполне мило смотрится рядом с героями картины «Ограды».


А вот Гай на постере фантастического фильма «Прибытие».


Также Гаю удалось забавно обыграть афишу картины «Скрытые фигуры»: художника на нем видно только наполовину.


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