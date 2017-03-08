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В Минске пьяный водитель на Opel врезался в столб

09.03.2017 16:28 — Разное | Tut.by  
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В Минске пьяный водитель на Opel врезался в осветительную мачту. Авария произошла 8 марта, в 16.40. Об этом агентству «Минск-Новости» сообщили в ГАИ Заводского района.


Фото: ГАИ Заводского района

22-летний водитель Opel Vectra ехал по улице Радиальной со стороны улицы Переходной в направлении улицы Омельянюка. Парень неправильного выбрал скорость движения, в результате чего не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где врезался в столб.

Водитель Opel получил в ДТП незначительные травмы. Выяснилось, что он был пьян. Медицинское освидетельствование показало 2,2 промилле алкоголя.

Молодой человек пояснил инспекторам, что за два часа до аварии выпил 200 граммов вина. На него составили три административных протокола.


Фото: ГАИ Заводского района

Фото: ГАИ Заводского района
 
Теги: Минск
 
 
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Мецинское освидетельствование показало 2,2 промилле алкоголя.

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