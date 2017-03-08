LEGO House — штаб-квартира корпорации LEGO, которая занимается производством одноименных детских конструкторов — должен быть достроен в сентябре 2017 года, пишет международное архитектурное издание ArchDaily. О планах строительства штаб-квартиры LEGO Group по проекту архитектурного бюро BIG стало известно в 2014 году. К весне 2017-го здание возведено под крышу, начались отделочные работы, сообщает РБК .

LEGO House расположен в датском городе Биллунн, по соседству с основным кампусом LEGO Group



Подробнее на РБК:

http://realty.rbc.ru/news/58c066e69a79479778759eb1

LEGO House расположен в датском городе Биллунн, по соседству с основным кампусом LEGO Group.





Площадь здания составит 12 тыс. кв. м. В нем расположатся офисы LEGO Group, а также детский развивающий центр, который будет способен принимать до 250 тыс. детей в год, и тематические рестораны.





«LEGO House — это проявление самой идеи LEGO. Это будет место, где поклонники LEGO cмогут испытать все возможности „вселенной“ LEGO», — говорит генеральный директор LEGO House Йеспер Вильструп.









Площадь перед LEGO House будет общественной. На площади 2 тыс. кв. м откроется парк с платными и бесплатными аттракционами.





Объем здания выполнен из 21 увеличенного кирпичика



Подробнее на РБК:

http://realty.rbc.ru/news/58c066e69a79479778759eb1

Объем здания выполнен из 21 увеличенного кирпичика.

Фасад LEGO House будет представлять собой имитацию кладки из традиционных кирпичиков LEGO.



