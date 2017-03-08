В аэропорту Парижа после разгромного поражения от «Барселоны» бразильский полузащитник ПСЖ Тиаго Мотта на машине сбил болельщика своей команды.



Кадр bfmtv.com

Недовольные болельщики ПСЖ встречали команду в аэропорту и пытались поговорить с игроками. Один из них попал под колеса машины полузащитника парижан Тиаго Мотты, который был вместе с командой в Испании, но участия в матче не принимал.

По сообщению bfmtv.com , после этого машина футболиста уехала, а болельщика доставили в госпиталь с болями в спине.

Видео инцидента можно посмотреть здесь .

Примечательно, что с 1999-го по 2007 год Тиаго Мотта играл за Барселону, в составе которой забил 6 мячей в 96 поединках.

Напомним, в первом матче каталонцы уступили на выезде «ПСЖ» со счетом 0:4. Чтобы пройти дальше, 8 марта «Барселоне» нужно было забить пять мячей в ответном матче. И каталонская дружина справилась с этой задачей .

На 3-й минуте Луис Суарес открыл счет, на 40-й Курзава отправил мяч в свои ворота. После перерыва Лионель Месси реализовал пенальти, счет стал 3:0. На 62-й минуте Эдинсон Кавани отыграл один мяч, однако в концовке игры Неймар оформил дубль. А вышедший в компенсированное время Серхи Роберто после паса Неймара забил в ворота Кевина Траппа решающий шестой мяч.