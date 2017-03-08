﻿ Средняя зарплата в конце 2017 года в Могилеве должна составить 858,1 рубля. 21.by
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Средняя зарплата в конце 2017 года в Могилеве должна составить 858,1 рубля

09.03.2017 16:34 — Разное | Tut.by  
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Средняя зарплата по итогам 2017 года в Могилеве должна составить 858,1 рубля, а по итогам декабря — 1002 рубля. Это утвержденный прогнозный показатель доходов работников реального сектора экономики на текущий год.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Показатель роста заработной платы требует и соответствующего увеличения таких составляющих социально-экономического развития города, как объемы производства и производительность труда. Их анализ свидетельствует о том, что резервы для роста средней зарплаты есть, сказала начальник управления экономики горисполкома Алла Богатенко.

Выполнение показателя по зарплате предприятиями и организациями Могилевский горисполком берет под особый контроль. Там предложили рост зарплаты руководителей организаций сделать прямо пропорциональным росту зарплаты персонала.

 
Теги: Могилев
 
 
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По прогнозам, в декабре 2017 года средняя зарплата должна быть на уровне 1002 рублей.

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