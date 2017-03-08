|
Средняя зарплата в конце 2017 года в Могилеве должна составить 858,1 рубля
Средняя зарплата по итогам 2017 года в Могилеве должна составить 858,1 рубля, а по итогам декабря — 1002 рубля. Это утвержденный прогнозный показатель доходов работников реального сектора экономики на текущий год.
Показатель роста заработной платы требует и соответствующего увеличения таких составляющих социально-экономического развития города, как объемы производства и производительность труда. Их анализ свидетельствует о том, что резервы для роста средней зарплаты есть, сказала начальник управления экономики горисполкома Алла Богатенко.
Выполнение показателя по зарплате предприятиями и организациями Могилевский горисполком берет под особый контроль. Там предложили рост зарплаты руководителей организаций сделать прямо пропорциональным росту зарплаты персонала.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По прогнозам, в декабре 2017 года средняя зарплата должна быть на уровне 1002 рублей.
|
Архив (Разное)
Комментарии