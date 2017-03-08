Средняя зарплата по итогам 2017 года в Могилеве должна составить 858,1 рубля, а по итогам декабря — 1002 рубля. Это утвержденный прогнозный показатель доходов работников реального сектора экономики на текущий год.



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Показатель роста заработной платы требует и соответствующего увеличения таких составляющих социально-экономического развития города, как объемы производства и производительность труда. Их анализ свидетельствует о том, что резервы для роста средней зарплаты есть, сказала начальник управления экономики горисполкома Алла Богатенко.

Выполнение показателя по зарплате предприятиями и организациями Могилевский горисполком берет под особый контроль. Там предложили рост зарплаты руководителей организаций сделать прямо пропорциональным росту зарплаты персонала.