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От скидки в аптеке до подписки на газету. Какие карточки и с какими бонусами предлагают пенсионерам

09.03.2017 16:49 — Разное | Tut.by  
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Банки сегодня выпускают специальные карточки для белорусов, которые вышли на пенсию. Чтобы привлечь клиентов, банки предлагают бонусы — от аптечных скидок до квартальной подписки на газету. FINANCE.TUT.BY сравнил, какие варианты карточек для пенсионеров предлагают белорусские банки.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Подобные карточки есть двух видов — непосредственно для начисления пенсии и обычные дебетовые. От другого «пластика» они обычно отличаются наличием процентного дохода, бонусов, кэшбэка, а также тем, что дают возможностью покупать товары со скидкой.

Привычные дебетовые карты

Такие варианты предусматривают плату за оформление и обслуживание, однако здесь больше специальных предложений.

Банк,
название карточки

Тип карты, срок действия, стоимость

Примечания

Беларусбанк,
Клуб «Бархат»

Белкарт‑Maestro,
3 года,
оформление 12 BYN, через интернет-банкинг или инфокиоск 11 BYN.

Кэшбэк от 1 до 5% в рамках программы «Ваш бонус», sms-оповещения о приходных операциях. Возможность открыть вклад «Классик Безотзывный до года» (в белорусских рублях сроком хранения 9 месяцев), где ставка повышена на 1%. Возможность оформить кредит «Время жить», где ставка понижена на 3%

Идея Банк,
На здоровье

Белкарт‑Maestro,
3 года,
выпуск карточки 7,9 BYN,
бесплатное обслуживание при зачислении 100 BYN в месяц, в остальных случаях 2 BYN в месяц.

Кэшбэк 5% в любой аптеке РБ, возможность снимать деньги без комиссии во всех банкоматах страны,
также выдаётся договор страхования медицинских расходов на 1 год на сумму 200 BYN, в том числе до 35 BYN на лекарства.
Заказать карту

Карточки, на которые начисляется пенсия

Все предложения бесплатные. Они отличаются сроком действия и разными бонусами: от аптечных скидок до квартальной подписки на газету.

Банк,
название карточки

Тип карты,
срок действия, стоимость

Примечания

Белагропромбанк,
«Пакет Забота»

Белкарт,
первая карта выпускается на 1 год 1 месяц, следующие карты действуют 3 год,
бесплатно

Кэшбэк по программе «Мой бонус» в магазинах и аптеках в 2%, скидки до 5% в сети аптек «Планета здоровья». Для новых клиентов действует рекламная акция «С заботой о Вас» (срок действия акции регулируется банком) — на выбор в подарок 30 BYN или единовременная квартальная подписка на газету или журнал.

Беларусбанк,
Для пенсионеров

Белкарт,
4 года,
бесплатно

За отдельную плату к пенсионному счету можно оформить международную карточку .

Белинвестбанк,
Пенсионная карта

Белкарт,
5 лет,
бесплатно

Одна дополнительная карточка — бесплатно. За 5 BYN можно подключить международные платежи. Бесплатные sms-оповещения

БПС-Сбербанк,
Пенсионная карта

VISA Electron,
3 года,
бесплатно

Карта работает на территории нашей страны и за рубежом. Предусмотрен процентный доход — 3% годовых.

БПС-Сбербанк,
Пакет «Пенсионный‑легкий»

Maestro Momentum,
3 года,
бесплатно.

Карта международная, бесплатное подключение. После окончания срока действия карточки Maestro Momentum бесплатно оформляется карточка Maestro или Visa Electron.

Приорбанк,
Пенсионная карта

Белкарт,
2 года,
бесплатно.
Visa Electron,
4 года,
5 BYN.
Visa Classic/ MasterCard Standart,
4 года,
20 BYN.

Можно выпустить карточку Visa или MasterCard в рассрочку (кроме Visa Electron) на 6 (12) месяцев или без нее. Процентный доход до 3%. Скидки в сети аптек «Заботливая аптека».

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