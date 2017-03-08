Банки сегодня выпускают специальные карточки для белорусов, которые вышли на пенсию. Чтобы привлечь клиентов, банки предлагают бонусы — от аптечных скидок до квартальной подписки на газету. FINANCE.TUT.BY сравнил, какие варианты карточек для пенсионеров предлагают белорусские банки.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Подобные карточки есть двух видов — непосредственно для начисления пенсии и обычные дебетовые. От другого «пластика» они обычно отличаются наличием процентного дохода, бонусов, кэшбэка, а также тем, что дают возможностью покупать товары со скидкой.

Привычные дебетовые карты

Такие варианты предусматривают плату за оформление и обслуживание, однако здесь больше специальных предложений.

Банк,

название карточки Тип карты, срок действия, стоимость Примечания Беларусбанк,

Клуб «Бархат» Белкарт‑Maestro,

3 года,

оформление 12 BYN, через интернет-банкинг или инфокиоск 11 BYN. Кэшбэк от 1 до 5% в рамках программы «Ваш бонус», sms-оповещения о приходных операциях. Возможность открыть вклад «Классик Безотзывный до года» (в белорусских рублях сроком хранения 9 месяцев), где ставка повышена на 1%. Возможность оформить кредит «Время жить», где ставка понижена на 3% Идея Банк,

На здоровье Белкарт‑Maestro,

3 года,

выпуск карточки 7,9 BYN,

бесплатное обслуживание при зачислении 100 BYN в месяц, в остальных случаях 2 BYN в месяц. Кэшбэк 5% в любой аптеке РБ, возможность снимать деньги без комиссии во всех банкоматах страны,

также выдаётся договор страхования медицинских расходов на 1 год на сумму 200 BYN, в том числе до 35 BYN на лекарства.

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Карточки, на которые начисляется пенсия

Все предложения бесплатные. Они отличаются сроком действия и разными бонусами: от аптечных скидок до квартальной подписки на газету.

Банк,

название карточки Тип карты,

срок действия, стоимость Примечания Белагропромбанк,

«Пакет Забота» Белкарт,

первая карта выпускается на 1 год 1 месяц, следующие карты действуют 3 год,

бесплатно Кэшбэк по программе «Мой бонус» в магазинах и аптеках в 2%, скидки до 5% в сети аптек «Планета здоровья». Для новых клиентов действует рекламная акция «С заботой о Вас» (срок действия акции регулируется банком) — на выбор в подарок 30 BYN или единовременная квартальная подписка на газету или журнал. Беларусбанк,

Для пенсионеров Белкарт,

4 года,

бесплатно За отдельную плату к пенсионному счету можно оформить международную карточку . Белинвестбанк,

Пенсионная карта Белкарт,

5 лет,

бесплатно Одна дополнительная карточка — бесплатно. За 5 BYN можно подключить международные платежи. Бесплатные sms-оповещения БПС-Сбербанк,

Пенсионная карта VISA Electron,

3 года,

бесплатно Карта работает на территории нашей страны и за рубежом. Предусмотрен процентный доход — 3% годовых. БПС-Сбербанк,

Пакет «Пенсионный‑легкий» Maestro Momentum,

3 года,

бесплатно. Карта международная, бесплатное подключение. После окончания срока действия карточки Maestro Momentum бесплатно оформляется карточка Maestro или Visa Electron. Приорбанк,

Пенсионная карта Белкарт,

2 года,

бесплатно.

Visa Electron,

4 года,

5 BYN.

Visa Classic/ MasterCard Standart,

4 года,

20 BYN. Можно выпустить карточку Visa или MasterCard в рассрочку (кроме Visa Electron) на 6 (12) месяцев или без нее. Процентный доход до 3%. Скидки в сети аптек «Заботливая аптека».