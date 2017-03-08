В новом международном пункте пропуска «Лоша-Шумскас» в ночь на 8 февраля задержали 23-летнюю белоруску. Девушка намотала вокруг своего тела колготки с контрабандными сигаретами.



Фото: euroby.info

Как пишет Еuroby.info , ночью 8 марта литовские пограничники остановили легковушку на белорусских номерах. Выяснилось, что пассажирка перевозила с собой несколько десятков пачек сигарет. Девушка спрятала сигареты не только в сумочке, но и намотала на тело несколько пар колготок, в которых были сигареты.

Пункт пропуска «Лоша-Шумскас» приобрел международный статус чуть меньше месяца назад и пока работает в тестовом режиме. Здесь можно проезжать легковым автомобилям всех форм собственности массой не более 3,5 тонны и числом мест не более восьми. В ПП «Лоша» не производится таможенное оформление товаров, перевозимых через границу и подлежащих декларированию.