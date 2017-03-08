﻿ "Обновила" новый погранпереход. Белоруска перевозила через "Лошу-Шумскас" десятки пачек сигарет. 21.by
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"Обновила" новый погранпереход. Белоруска перевозила через "Лошу-Шумскас" десятки пачек сигарет

09.03.2017 16:27 — Разное | Tut.by  
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В новом международном пункте пропуска «Лоша-Шумскас» в ночь на 8 февраля задержали 23-летнюю белоруску. Девушка намотала вокруг своего тела колготки с контрабандными сигаретами.


Фото: euroby.info

Как пишет Еuroby.info, ночью 8 марта литовские пограничники остановили легковушку на белорусских номерах. Выяснилось, что пассажирка перевозила с собой несколько десятков пачек сигарет. Девушка спрятала сигареты не только в сумочке, но и намотала на тело несколько пар колготок, в которых были сигареты.

«На горячие блины к теще могу не успеть». Что происходит в новом пункте пропуска «Лоша»

Пункт пропуска «Лоша-Шумскас» приобрел международный статус чуть меньше месяца назад и пока работает в тестовом режиме. Здесь можно проезжать легковым автомобилям всех форм собственности массой не более 3,5 тонны и числом мест не более восьми. В ПП «Лоша» не производится таможенное оформление товаров, перевозимых через границу и подлежащих декларированию.

 
 
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Девушка спрятала сигареты в колготках, которые намотала на тело. Контрабанду девушка спрятала и в сумочку.

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