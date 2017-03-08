Российский форвард Евгений Малкин оформил «хет-трик Горди Хоу» и привел «Питтсбург» к победе над «Виннипегом», сообщает официальный сайт НХЛ.



Евгений Малкин. Фото: nhl.com/ru

«Виннипег Джетс» — «Питтсбург Пингвинз» — 4:7

Евгений Малкин забросил 2 шайбы, отдал голевой пас и один раз подрался. Кроме того, россиянин был назван второй звездой игрового дня в НХЛ.

«Питтсбург» трижды проигрывал, трижды отыгрывался, а затем при счете 3:3 забил четыре раза подряд, в том числе благодаря второму в карьере хет-трику Ника Бонино, который в итоге получил первую звезду вечера.

Три шайбы были заброшены за 57 секунд.

Евгений Малкин уже на 4-й минуте принял вызов на бой со стороны форварда соперников Блэйка Уилера. Нападающий «Виннипега» решил поквитаться с россиянином за силовой прием со стороны Малкина 16 февраля, который многие посчитали некорректным, но Евгения тогда никак не наказали.

Правда, драку Малкин все же проиграл. Зато сполна поквитался с соперниками бомбардирскими свершениями.

Видео: SPORTSNETCANADA

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— Это элитный хоккеист. Он очень мощный игрок, один из немногих в лиге, кто способен в одиночку перевернуть ход игры, — сказал о Малкине тренер «Пингвинз» Майк Салливан.

Малкин забросил 30-ю и 31-ю шайбы в сезоне и набрал 70-е очко. Россиянин в шестой раз в карьере достиг рубежа в 30 голов и впервые с сезона 2011/12, когда на его счету было 50 шайб. Вместе с Патриком Кейном, Сидни Кросби и Брэдом Маршаном он делит второе место в списке лучших бомбардиров, четыре балла уступая Коннору Макдэвиду.

А вот ожидавшейся дуэли между лучшими снайперами сезона Сидни Кросби и юным талантом «Джетс» Патриком Лайне не состоялось. Кросби отметился только одной передачей, а Лайне и вовсе не набрал очков, завершив встречу с показателем полезности «-4».

Нападающий «Пингвинз» Том Сестито был удален до конца игры за «слепой» хит в отношении защитника «Джетс» Тоби Энстрема, который прямо со льда отправился в больницу. «Питтсбург» сравнялся по очкам с «Коламбусом» на втором месте Столичного дивизиона.

«Бостон Брюинз» — «Детройт Ред Уингз» — 6:1

Два гола Брэда Маршана и 3 (2+1) очка Давида Крейчи обеспечили «Бостону» уверенную победу. «Брюинз» сделали игру в первом периоде, забросив четыре безответные шайбы.

Форвард «Бостона» Брэд Маршан впервые в карьере достиг рубежа в 70 очков. На отрезке с 1 января он лидирует в НХЛ по числу голов (22) и очков (39).

«Бостон» при наставнике Брюсе Кэссиди выиграл 9 из 12 матчей и занимает третье место в Атлантическом дивизионе, опережая «Торонто» на четыре очка.

«Детройт» проиграл в четвертый раз подряд и остался на последнем месте Восточной конференции.

«Даллас Старз» — «Оттава Сенаторз» — 2:5

«Оттава» повела со счетом 3:0 к началу второго периода, и «Даллас» уже не смог приблизиться к сопернику ближе, чем на две шайбы. Вратарь «Сенаторз» Крэйг Андерсон отразил 35 бросков, одержав 146-ю победу в форме «Оттавы» и по этому показателю сравнялся с Патриком Лалимом на первом месте в клубной истории.

«Сенаторз» выиграли в четвертый раз подряд и на расстояние четырех очков приблизились к лидирующему в Атлантическом дивизионе «Монреалю» при двух играх в запасе. Коди Сеси, Виктор Сталберг и Фредрик Клэссон забили по голу и сделали по передаче. В составе «Старз» голами отметились Тайлер Сегин и Джейсон Спецца.

«Даллас» остался в семи очках от зоны плей-офф за 15 игр до конца регулярного сезона.