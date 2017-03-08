Праздник Холи — это праздник весны, ярких красок, солнечного света и пышно расцветающей природы. Он отмечается в день после полнолуния и приходится на февраль-март. В 2017 году центральная дата праздника Холи — 13 марта. В Индии уже вовсю идут празднества, привлекающие множество туристов со всего мира.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ярких красок весны: в Индии отмечают праздник Холи Один из наиболее красочных праздников Индии - Холи - отмечается в эти дни. Смотрите в фотоленте Sputnik, как встречают весну и бенгальский новый год.