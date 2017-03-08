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Ярких красок весны: в Индии отмечают праздник Холи

09.03.2017 17:24 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Праздник Холи — это праздник весны, ярких красок, солнечного света и пышно расцветающей природы. Он отмечается в день после полнолуния и приходится на февраль-март. В 2017 году центральная дата праздника Холи — 13 марта. В Индии уже вовсю идут празднества, привлекающие множество туристов со всего мира.

 
 
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Один из наиболее красочных праздников Индии - Холи - отмечается в эти дни. Смотрите в фотоленте Sputnik, как встречают весну и бенгальский новый год.

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