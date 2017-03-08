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Белорусские бизнесмены сформулировали почти две сотни предложений для усовершенствования деловой среды.

Бизнес-союз предпринимателей и нанимателей имени М.С. Кунявского собрал предложения заинтересованных в либерализации компаний, передает БЕЛТА .



«После создания Президентом рабочей группы (по стимулированию деловой активности, исключению излишних требований к субъектам хозяйствования, совершенствованию контрольно-надзорной деятельности. – прим. БЕЛТА) союз подготовил форму для предложений, разослал организациям, субъектам хозяйствования. В течение февраля получали предложения и замечания - всего более 200, в итоге осталось 184», – сказала Жанна Тарасевич.

По ее словам, большинство предложений касается упрощения санитарных норм и правил, 20% – технических норм и регламентов. «Значительная часть замечаний бизнеса связана с контрольной и надзорной деятельностью, в том числе с проведением внеплановых проверок и мониторинга», – сказала Жанна Тарасевич.

Директор БСПН констатировала, что большинство инициатив озвучили субъекты малого бизнеса (66,2% от общего количества), на средний бизнес пришлось 22,9%. Доля предложений крупных предпринимателей составила около 9%.

По оценкам бизнес-союза, для реализации предложений коммерческих организаций следует пересмотреть (отменить, внести изменения и дополнения) более чем 90 нормативно-правовых актов.