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Неизвестные украли информационную табличку с фасада консульства Беларуси во Львове

09.03.2017 17:43 — Разное | Ежедневник  
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Неизвестные украли информационную табличку с фасада консульства Беларуси во Львове

фото: businessvisit.com.ua

С фасада почетного консульства Беларуси во Львове пропала информационная табличка, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщает в четверг отдел коммуникации полиции Львовской, работник консульства 9 марта в 09:45 сообщил в Франковский отдел полиции, что с фасада учреждения, размещенного в жилом доме на первом этаже, была похищена информационная табличка с надписью: «Почетное консульство Республики Беларусь во Львове», пишет interfax.by.

Сумма нанесенного ущерба составляет 400 грн.

Правоохранители устанавливают обстоятельства преступления, а также причастных к этому лиц.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Максимальная санкция статьи – до 3 лет лишения свободы.

 
 
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С фасада почетного консульства Беларуси во Львове пропала информационная табличка, решается вопрос об открытии уголовного производства.

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