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обладателю Кубка Стэнли из Швеции предложено стать тренером минского "Динамо"

09.03.2017 18:13 — Разное | Tut.by  
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Бывший шведский хоккеист Андреас Лилья получил предложение войти в тренерский штаб минского «Динамо», сообщает Aftonbladet.


Reuters

По информации издания, 41-летний Лилья может стать ассистентом главного тренера команды. Сам он подтвердил информацию о предложении из КХЛ, но предпочел отказаться от конкретики.

«Да, такой вариант имеется, но не хочу говорить, о каком клубе идет речь. Могу лишь заявить, что пока не решил, буду ли я вообще тренировать, так как мне нравится проводить время с семьей», — приводит слова Лильи Aftonbladet.

В минском «Динамо» не подтвердили информацию о переговорах со шведом.

«Это не соответствует действительности», — заявил корреспонденту SPORT.TUT.BY заместитель генерального директора клуба Павел Бурба.

Андреас Лилья последний раз выходил на лед в 2015 году, когда помог клубу «Регле» выйти в топ-дивизион чемпионата Швеции. До этого он 12 лет выступал в НХЛ, выиграв в 2007 году Кубок Стэнли в составе «Детройта».

 
 
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Шведский хоккеист Андреас Лилья получил предложение войти в тренерский штаб минского "Динамо", сообщает Aftonbladet.

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