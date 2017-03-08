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Если только на бумаге. Эксперты рассказали, почему в Беларуси не получится победить безработицу
Александр Лукашенко
«Вопрос не в количестве создаваемых рабочих мест, а в их качестве»
Важно понять, о ком конкретно говорил президент: о
— Можно ли трудоустроить безработных в различных сферах экономики? На самом деле все возможно. В истории были примеры, когда лидеры стран выдумывали различного рода профессии, дабы поддержать занятость населения, — рассказывает Антон Болточко. — Такое было и в США, и в дальних регионах Азии. Если покопаться в экономической истории, можно найти даже такие профессии, как ловец воробьев. Здесь вопрос не в количестве создаваемых рабочих мест, а в их качестве. Какую пользу экономике принесут эти трудоустроенные? Об этом президент ничего не сказал.
По мнению Антона Болточко, Беларуси нужны не любые рабочие места, а высокопроизводительные, где профессионалы формируют добавленную стоимость произведенному в Беларуси продукту. «Иначе получится игра: как устроить людей на минимальную зарплату, на которую можно и не прожить?» — говорит эксперт.
Экономист Лев Марголин приводит в пример страну, победившую безработицу, — СССР. «Другое дело, что в Советском Союзе на рабочем месте, где мог справится один, было занято три человека. Но зато было кого посылать «на картошку», — отмечает эксперт.
— Реально трудоустроить всех безработных не удастся ни до 1 мая, ни до 1 января. Выполнить поручение президента можно только двумя способами. Первый — на бумаге, когда человеку предложат работу дворника вне зависимости от его образования. Он откажется, и будет снят с учета. Либо безработных реально трудоустроят «по три человека на место», как было в СССР, — убежден Лев Марголин.
Можно ли помочь белорусам найти работу не ко Дню труда?
Снизить уровень безработицы можно в том случае, если предприятия будут ориентированы на получение прибыли, считает Антон Болточко. В таком случае организации станут исходить из эффективности труда, а не выполнять социальную функции, которой должно заниматься государство, говорит экономист.
— В таком случае будет оптимизирована численность работников, но при таком сценарии государство должно переформатировать социальную помощь безработным. Важно трудиться над созданием условий для самозанятых, чтобы они могли найти работу, — убежден Антон Болточко. — У предпринимателей должны быть возможности легко открывать новые компании, у инвесторов — вкладывать деньги, а у предприятий — расширять производство.
Лев Марголин добавляет, что рабочие места, которые обходятся дешевле, чем на предприятиях, создает малый и средний бизнес. «Но чтобы помочь бизнесу, нужно пересмотреть отношение к этому сектору, убрать искусственные ограничения, с которыми давно борются предприниматели», — говорит Лев Марголин.
Шаги в этом направлении мы уже видели: например,
— Под благоприятными условиями для самозанятых я понимаю то, что прописано в декрете № 4. Фактически, это безбарьерная среда для бизнеса: конкуренция везде, где это возможно, а государственное вмешательство — только там, где оно нужно, — резюмирует Антон Болточко.
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FINANCE.TUT.BY узнал у экспертов, реально ли дать всем нетрудоустроенным белорусам работу ко Дню труда.
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