Александр Лукашенко потребовал к 1 мая трудоустроить всех безработных. «Надо определить места, куда должны прийти люди за работой, создать бригады, группы, которые будут лес высаживать, заборы строить, красить, убирать территорию, копать, возить, носить и прочее. И мы займем всех людей», — заявил президент. FINANCE.TUT.BY узнал у экспертов, реально ли дать всем белорусам работу ко Дню труда.





«Вопрос не в количестве создаваемых рабочих мест, а в их качестве»

Важно понять, о ком конкретно говорил президент: о зарегистрированных в службах занятости (0,9% экономически активного населения) или о тех, кто в службе занятости не регистрировался , но фактически работы не имеет (5,8% от экономически активного населения), отмечает эксперт «Либерального клуба» Антон Болточко. Последнюю цифру, рассчитанную по методике Международной организации труда, белорусы увидели впервые за последние четыре года.

— Можно ли трудоустроить безработных в различных сферах экономики? На самом деле все возможно. В истории были примеры, когда лидеры стран выдумывали различного рода профессии, дабы поддержать занятость населения, — рассказывает Антон Болточко. — Такое было и в США, и в дальних регионах Азии. Если покопаться в экономической истории, можно найти даже такие профессии, как ловец воробьев. Здесь вопрос не в количестве создаваемых рабочих мест, а в их качестве. Какую пользу экономике принесут эти трудоустроенные? Об этом президент ничего не сказал.

По мнению Антона Болточко, Беларуси нужны не любые рабочие места, а высокопроизводительные, где профессионалы формируют добавленную стоимость произведенному в Беларуси продукту. «Иначе получится игра: как устроить людей на минимальную зарплату, на которую можно и не прожить?» — говорит эксперт.

Экономист Лев Марголин приводит в пример страну, победившую безработицу, — СССР. «Другое дело, что в Советском Союзе на рабочем месте, где мог справится один, было занято три человека. Но зато было кого посылать «на картошку», — отмечает эксперт.

— Реально трудоустроить всех безработных не удастся ни до 1 мая, ни до 1 января. Выполнить поручение президента можно только двумя способами. Первый — на бумаге, когда человеку предложат работу дворника вне зависимости от его образования. Он откажется, и будет снят с учета. Либо безработных реально трудоустроят «по три человека на место», как было в СССР, — убежден Лев Марголин.

Можно ли помочь белорусам найти работу не ко Дню труда?

Снизить уровень безработицы можно в том случае, если предприятия будут ориентированы на получение прибыли, считает Антон Болточко. В таком случае организации станут исходить из эффективности труда, а не выполнять социальную функции, которой должно заниматься государство, говорит экономист.

— В таком случае будет оптимизирована численность работников, но при таком сценарии государство должно переформатировать социальную помощь безработным. Важно трудиться над созданием условий для самозанятых, чтобы они могли найти работу, — убежден Антон Болточко. — У предпринимателей должны быть возможности легко открывать новые компании, у инвесторов — вкладывать деньги, а у предприятий — расширять производство.

Лев Марголин добавляет, что рабочие места, которые обходятся дешевле, чем на предприятиях, создает малый и средний бизнес. «Но чтобы помочь бизнесу, нужно пересмотреть отношение к этому сектору, убрать искусственные ограничения, с которыми давно борются предприниматели», — говорит Лев Марголин.

Шаги в этом направлении мы уже видели: например, снижение количества проверок , уточняет Антон Болточко. По его мнению, этого недостаточно: нет системных мер, но есть бессистемные предложения.

— Под благоприятными условиями для самозанятых я понимаю то, что прописано в декрете № 4. Фактически, это безбарьерная среда для бизнеса: конкуренция везде, где это возможно, а государственное вмешательство — только там, где оно нужно, — резюмирует Антон Болточко.

Много ли в Беларуси безработных? Фактический уровень безработицы в Беларуси в прошлом году оказался на уровне 5,8% от экономически активного населения. Об этом говорится в статистике Белстата по итогам регулярного выборочного обследования домашних хозяйств. Уровень безработицы у нас сопоставим с российским (там в конце 2016 года было 5,4%), гораздо меньше, чем в Украине (9,6% в 3 квартале 2016 года), Латвии (9,8% в 3 квартале 2016 года), Литве (7,5% в конце 2016 года) и даже немного меньше, чем в Польше (6% в конце 2016 года).