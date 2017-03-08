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Качанова - о тунеядцах: тем, кто уплатил сбор, вернут деньги, если они трудоустроены

09.03.2017 19:53 — Разное | Tut.by  
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Уплата сбора на тунеядство на год приостанавливается, сообщила глава администрации президента Наталья Кочанова по итогам совещания об актуальных вопросах развития страны, передает БЕЛТА. Тем, кто уже внес сбор, вернут деньги, если они трудоустроены и будут работать.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

— 2017 год только начинается, и люди имеют возможность сами определить, будут они работать и не платить этот сбор или не работать и участвовать в финансировании государственных расходов, — отметила Наталья Качанова. — Тем людям, которые уже заплатили сбор, если они трудоустроены и будут работать, налоговые органы будут обязаны возвратить эту сумму.

По ее словам, те люди, которые по объективным причинам работать не могут, а, соответственно, и не должны уплачивать сбор, уже определены декретом. Однако планируется расширить данный перечень категорий граждан.

— Задачи поставлены непростые. Сегодня надо отработать каждое извещение, которое поступило. Вычленить тех людей, которые должны платить этот сбор. Причем платить его должны те, кто действительно не работает. Данный декрет — не финансовый и не экономический документ, а социальный. Люди должны участвовать в финансировании государственных расходов. И поэтому стоит задача прежде всего определить тех людей, которые должны и могут работать, — отметила Наталья Кочанова.

Сегодня Александр Лукашенко заявил, что в течение этого года не будут взыскивать сбор с тех, кто будет внесен в соответствующие списки. «Кто оплатил в 2016 году, пойдет в зачет 2017 года, если он не будет работать. Если он поступит на работу, мы из бюджета по его требованию вернем эти деньги», — сказал президент.

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