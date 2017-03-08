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Качанова - о тунеядцах: тем, кто уплатил сбор, вернут деньги, если они трудоустроены
Уплата сбора на тунеядство на год приостанавливается, сообщила глава администрации президента Наталья Кочанова по итогам совещания об актуальных вопросах развития страны, передает
— 2017 год только начинается, и люди имеют возможность сами определить, будут они работать и не платить этот сбор или не работать и участвовать в финансировании государственных расходов, — отметила Наталья Качанова. — Тем людям, которые уже заплатили сбор, если они трудоустроены и будут работать, налоговые органы будут обязаны возвратить эту сумму.
По ее словам, те люди, которые по объективным причинам работать не могут, а, соответственно, и не должны уплачивать сбор, уже определены декретом. Однако планируется
— Задачи поставлены непростые. Сегодня надо отработать каждое извещение, которое поступило. Вычленить тех людей, которые должны платить этот сбор. Причем платить его должны те, кто действительно не работает. Данный декрет — не финансовый и не экономический документ, а социальный. Люди должны участвовать в финансировании государственных расходов. И поэтому стоит задача прежде всего определить тех людей, которые должны и могут работать, — отметила Наталья Кочанова.
Сегодня Александр Лукашенко
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"Белорусы имеют возможность сами определить, будут они работать и не платить этот сбор или не работать и участвовать в финансировании государственных расходов", -...
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