Уплата сбора на тунеядство на год приостанавливается, сообщила глава администрации президента Наталья Кочанова по итогам совещания об актуальных вопросах развития страны, передает БЕЛТА . Тем, кто уже внес сбор, вернут деньги, если они трудоустроены и будут работать.



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— 2017 год только начинается, и люди имеют возможность сами определить, будут они работать и не платить этот сбор или не работать и участвовать в финансировании государственных расходов, — отметила Наталья Качанова. — Тем людям, которые уже заплатили сбор, если они трудоустроены и будут работать, налоговые органы будут обязаны возвратить эту сумму.

По ее словам, те люди, которые по объективным причинам работать не могут, а, соответственно, и не должны уплачивать сбор, уже определены декретом. Однако планируется расширить данный перечень категорий граждан.

— Задачи поставлены непростые. Сегодня надо отработать каждое извещение, которое поступило. Вычленить тех людей, которые должны платить этот сбор. Причем платить его должны те, кто действительно не работает. Данный декрет — не финансовый и не экономический документ, а социальный. Люди должны участвовать в финансировании государственных расходов. И поэтому стоит задача прежде всего определить тех людей, которые должны и могут работать, — отметила Наталья Кочанова.

Сегодня Александр Лукашенко заявил , что в течение этого года не будут взыскивать сбор с тех, кто будет внесен в соответствующие списки. «Кто оплатил в 2016 году, пойдет в зачет 2017 года, если он не будет работать. Если он поступит на работу, мы из бюджета по его требованию вернем эти деньги», — сказал президент.