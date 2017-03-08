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В рейтинге стран мира Беларусь на 70 месте

09.03.2017 20:06 — Разное | Ежедневник  
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В рейтинге стран мира Беларусь на 70 месте

В минувший вторник был опубликован рейтинг стран мира, подготовленный U.S. News & World Report совместно с компанией BAV Consulting и Уортонской школой при Университете Пенсильвании.

Критериями качества проживания в них стали три показателя: мир, спокойствие и процветание, пишет Thinktanks.by.

"Полученные нами данные отражают глобальную озабоченность социальными и геополитическими изменениями, которые приводят многие страны к нестабильности и беспорядкам. Этот список отражает стремление людей восстановить порядок, вознаграждая нации, которые они считают оплотом нейтралитета, стабильности и дипломатии" – приводит издание комментарий Джона Герзема, исполнительного директора BAV Consulting.

Данный список, куда входят 80 стран мира, был подготовлен после президентских выборов в США, в ходе исследования социологи опросили 21.000 человек – представителей бизнес-элиты, экспертов в области информации, а также рядовых граждан.

Удивление ученых вызвал тот факт, что США "сползли" с третьего места на седьмое, а лидерами рейтинга стали в порядке убывания Швейцария, Канада, Великобритания, Германия, Япония и Швеция.

В десятке лучших для жизни стран по мнению опрошенных оказались также Австралия, Франция и Норвегия. Россия заняла в этом списке 27-е место, Израиль – 30-е, Латвия – 60-е, Беларусь – 70-е, Украина – 73-е.

Замыкают список Сербия, Иран и Алжир, которые признаны респондентами худшими из перечисленных в списке.

 
 
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В минувший вторник был опубликован рейтинг стран мира, подготовленный U.S. News & World Report совместно с компанией BAV Consulting и Уортонской школой при Университете...

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