Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» и казанского «Ак Барса» с побед начали свои серии 2-го раунда Кубка Гагарина.



Фото: khl.ru

Полномочный обладатель Кубка Гагарина и лидер Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» в стартовом поединке 2-го раунда плей-офф уверенно разобрался с казахстанским «Барысом» из Астаны, которым руководит белорусский тренер Эдуард Занковец.

«Металлург» Мг — «Барыс» — 4:0 (1:0, 0:0, 3:0) (Осала, 10.53, Филиппи, 43.43, Коварж, 47.52, Зарипов, 59.40).

«Магнитка» играла без своего лучшего бомбардира Сергея Мозякина, который приболел.

«Авангард» — «Ак Барс» — 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1) (Е.Медведев, 59.11 — Свитов, 32.21, Лукоянов, 61.47).

Следующие матчи серий 2-го раунда Восточной конференции пройдут 11, 13, 15 марта и, если потребуется, 17, 19 и 21 марта.

Западная конференция

Ход серий (до 4 побед):

ЦСКА (1) — «Локомотив» (4) — 1:0 (4:2).

СКА (2) — «Динамо» М (3) — 0:1 (2:3 ОТ).

Следующие матчи 2-го раунда плей-офф в Западной конференции пройдут 10, 12, 14 марта и, если потребуется, 16, 18 и 20 марта.