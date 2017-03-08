



4 марта сотрудники полиции в Феодосии разогнали детский футбольный матч, объявив его «несанкционированным террористическим митингом».

«Сегодня в селе Краснокаменка состоялся матч между дворовыми командами, который прервали директор школы и участковый, объяснив это тем, что мы проводим несанкционированный террористический митинг, не согласованный с администрацией Феодосии, запретив нам продолжить матч», — сообщили юные спортсмены в местной группе «Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте», пишет gazeta.ru .

«Раньше со времени функционирования школы никогда не было запрета находиться на территории стадиона: играть в футбол и другие спортивные игры. После того, как мы продолжили игру, директор школы приказал забрать футбольные ворота», — говорится в сообщении.

По сообщениям СМИ, 6 марта на совещании с главой администрации Феодосии руководитель местного отдела образования Надежда Алексеенко заявила, что запрет был сделан по «соображениям безопасности». Она отметила, что после того, как «большую группу детей без предупреждения собрали на стадионе», директор «попросила показать, где медсестра и представитель полиции». Почему после приезда полиции матч был объявлен митингом, Алексеенко не объяснила.