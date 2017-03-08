Семья бобруйчан предлагает белорусам простой способ объяснить налоговой, почему их нужно освободить от уплаты налога на тунеядство. Всего-то и нужно распечатать заявление, собрать небольшой пакет документов, говорят Андрей и Вероника Геровы. Семья против публичных демонстраций недовольства Декретом № 3 и считает, что протест нужно выражать в рамках закона.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Письмо счастья» получила 31-летняя Вероника Герова 28 декабря 2016 года. Молодая женщина, окончившая училище и БГУ, с 2014 года не может найти достойную работу «с заработком хотя бы выше минимальной зарплаты».

В середине февраля 2017 года семья направила в налоговую инспекцию письмо с указанием на то, что в полученном извещении нет ни подписи, ни печати официального органа, а требование оплатить 360 рублей незаконно, так как противоречит Конституции Беларуси, Трудовому кодексу и нормам международных договоров, которые наша страна ратифицировала.

Также женщина попросила пояснить откуда получена информация о том, что она не работает, указать главу налогового кодекса со ссылкой на нововведенный сбор, сумму потраченных на нее государством средств в 2015 году и разъяснить, где безработному белорусу взять деньги для уплаты налога.

Все это Вероника рассказывает в видеоролике, который опубликован на канале ее мужа на YouTube.

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— Меня всегда интересовала тема блогинга и права. Я считаю, что эффективно и правильно жить можно лишь соблюдая закон. Получив письмо, мы, граждане правового независимого государства, посчитали, что наши права нарушены. Решили, что будет нелишним помочь тем, кто оказался в похожей ситуации и рассказать о своем опыте, поэтому я опубликовал видео на своем канале. Мне это разрешают не только закон и конституционные права, но и Библия, — пояснил TUT.BY Андрей Геров.

В первом ролике Вероника зачитывает ответ из налоговой, который пришел 22 февраля. В нем написано: инспекция не обладает компетенцией объяснить, сколько средств государство потратило на Веронику в 2015 году, и обещает «дать ответ в установленный срок».

— Это первое наше письмо было слабеньким, неконкретным. Но мы сдаваться не собирались — планировали составить еще одно. Однако тут с нами связалась женщина из Новополоцка. Она увидела наш ролик и решила помочь, — рассказывает Андрей Геров.

Новополочанка прислала супругам шаблон заявление о снятии с гражданина обязательств по уплате налога . По сути, это развернутое обоснование, почему гражданин уже участвует в финансировании госрасходов, просто делая покупки, оплачивая услуги ЖКХ и мобильную связь.

— То есть во всех случаях, когда человек что-то оплачивает, он автоматически участвует в финансировании госрасходов. В заявлении все это юридически грамотно написано со ссылками на соответствующие законы, например, на ст. 56 Конституции Беларуси, — объясняет бобруйчанин.

Заявление бобруйчане выложили в открытый доступ прямо под своим вторым роликом на канале. В видео Андрей кратко рассказывает, какой пакет документов можно приложить к заявлению (перечисление есть и в самом тексте шаблона):

— Например, можно будет прикрепить выписку платежей за мобильную связь за 2015 год. То есть нужно сходить в офис вашего мобильного оператора и попросить выписку за 2015 год, где также будет указана сумма НДС.

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Сейчас семья собирает необходимые документы, чтобы отправить их в налоговую. О результате обещают рассказать на своем канале на YouTube.

— Налоговая же и требует от граждан пояснений о том, почему они считают, что не должны платить налог. Теперь мы можем их предоставить — юридически грамотные и подкрепленные соответствующими документами, — добавляет бобруйчанин Андрей Геров. — Какая-то часть белорусов реагирует на это бунтом, но мы выражаем свое несогласие соответствующим заявлением в рамках закона. Другое дело, что нужно собрать бумаги. Просто выйти на площадь, наверное, проще.

На совещании 9 марта Александр Лукашенко сказал, что Декрет № 3 отменять не будут, но откорректируют . Президент заявил, что в течение этого года не будут взыскивать сбор с тех, кто будет внесен в соответствующие списки. «Кто оплатил в 2016 году, пойдет в зачет 2017 года, если он не будет работать. Если он поступит на работу, мы из бюджета по его требованию вернем эти деньги», — сказал Лукашенко.

Что касается акций протеста, то президент сказал определить в городах площади , куда люди придут и выскажут свое мнение.