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Мы и так финансируем госрасходы. Семья из Бобруйска учит белорусов не платить налог на тунеядство
Семья бобруйчан предлагает белорусам простой способ объяснить налоговой, почему их нужно освободить от уплаты налога на тунеядство. Всего-то и нужно распечатать заявление, собрать небольшой пакет документов, говорят Андрей и Вероника Геровы. Семья против публичных демонстраций недовольства Декретом № 3 и считает, что протест нужно выражать в рамках закона.
«Письмо счастья» получила 31-летняя Вероника Герова 28 декабря 2016 года. Молодая женщина, окончившая училище и БГУ, с 2014 года не может найти достойную работу «с заработком хотя бы выше минимальной зарплаты».
В середине февраля 2017 года семья направила в налоговую инспекцию письмо с указанием на то, что в полученном извещении нет ни подписи, ни печати официального органа, а требование оплатить 360 рублей незаконно, так как противоречит Конституции Беларуси, Трудовому кодексу и нормам международных договоров, которые наша страна ратифицировала.
Также женщина попросила пояснить откуда получена информация о том, что она не работает, указать главу налогового кодекса со ссылкой на нововведенный сбор, сумму потраченных на нее государством средств в 2015 году и разъяснить, где безработному белорусу взять деньги для уплаты налога.
Все это Вероника рассказывает в видеоролике, который опубликован на канале ее мужа на YouTube.
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— Меня всегда интересовала тема блогинга и права. Я считаю, что эффективно и правильно жить можно лишь соблюдая закон. Получив письмо, мы, граждане правового независимого государства, посчитали, что наши права нарушены. Решили, что будет нелишним помочь тем, кто оказался в похожей ситуации и рассказать о своем опыте, поэтому я опубликовал видео на своем канале. Мне это разрешают не только закон и конституционные права, но и Библия, — пояснил TUT.BY Андрей Геров.
В первом ролике Вероника зачитывает ответ из налоговой, который пришел 22 февраля. В нем написано: инспекция не обладает компетенцией объяснить, сколько средств государство потратило на Веронику в 2015 году, и обещает «дать ответ в установленный срок».
— Это первое наше письмо было слабеньким, неконкретным. Но мы сдаваться не собирались — планировали составить еще одно. Однако тут с нами связалась женщина из Новополоцка. Она увидела наш ролик и решила помочь, — рассказывает Андрей Геров.
Новополочанка прислала супругам
— То есть во всех случаях, когда человек что-то оплачивает, он автоматически участвует в финансировании госрасходов. В заявлении все это юридически грамотно написано со ссылками на соответствующие законы, например, на ст. 56 Конституции Беларуси, — объясняет бобруйчанин.
Заявление бобруйчане выложили в открытый доступ прямо под своим вторым роликом на канале. В видео Андрей кратко рассказывает, какой пакет документов можно приложить к заявлению (перечисление есть и в самом тексте шаблона):
— Например, можно будет прикрепить выписку платежей за мобильную связь за 2015 год. То есть нужно сходить в офис вашего мобильного оператора и попросить выписку за 2015 год, где также будет указана сумма НДС.
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Сейчас семья собирает необходимые документы, чтобы отправить их в налоговую. О результате обещают рассказать на своем канале на YouTube.
— Налоговая же и требует от граждан пояснений о том, почему они считают, что не должны платить налог. Теперь мы можем их предоставить — юридически грамотные и подкрепленные соответствующими документами, — добавляет бобруйчанин Андрей Геров. — Какая-то часть белорусов реагирует на это бунтом, но мы выражаем свое несогласие соответствующим заявлением в рамках закона. Другое дело, что нужно собрать бумаги. Просто выйти на площадь, наверное, проще.
На совещании 9 марта Александр Лукашенко сказал, что
Что касается акций протеста, то президент
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Как минимум 15 человек с помощью их заявления уже полностью освобождены от уплаты налога на тунеядство.
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