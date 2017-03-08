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В Минске подвели итоги проекта, направленного на сбор экспертных предложений по реформированию различных сфер жизнедеятельности Беларуси, который длился более 4-х лет.

Проект реализовывался с января 2013 года по февраль 2017-го года. Он стал не только магистральным направлением деятельности BISS, но и одним из самых масштабных проектов, когда-либо реализованных силами белорусского экспертного сообщества в целом.

В проекте было задействовано более 90 местных и международных экспертов, создавших 16 блоков предложений по улучшению “правил игры” в различных областях: от политики инвалидности до инновационного развития страны и от антимонопольного регулирования до вопросов въездного туризма.

Академический директор Белорусского института стратегических исследований (BISS) Алексей Пикулик, подводя итоги "Рефорума", опредедлил 10 его основных достижений.

1. "Рефорум" стал экспертным проектом в Беларуси, в основе которого лежала фундаментальная методология определения приоритетов и комплексная система принятия решений. Предварительная подготовка к проекту включала в себя серию социологических и политэкономических исследований.

2. "Рефорум" стал первым интерактивным, открытым и саморегулирующимся проектом: вместо того, чтобы закладывать в проект жесткие тематические рамки, в нем создали механизм принятия решений, дающий группам интересов carte blance на "заказ" для экспертов. Это позволило сделать экспертную работу максимально полезной для "заказчиков".

3. Благодаря своему дизайну "Рефорум" вовлек в диалог на тему необходимых для Беларуси реформ рекордное количество участников.

4. “Рефорум” помог с высокой степенью точности выявить общественный спрос на реформы в Беларуси и представления различных групп (чиновники, представители частного сектора и гражданского общества) о конкретных путях институциональных изменений, необходимых стране.

5. "Рефорум" создал успешный прецедент совместной работы экспертов, аффилированных с независимыми, государственными и бизнес-структурами. Подобная диверсификация экспертов была в большинстве рабочих групп и положительно отразилась на качестве экспертного поля: “Рефорум” стал точкой сборки экспертизы о реформах в Беларуси и триггером роста качества поля.

6. Проект "Рефорум" способствовал организации межсекторального диалога по вопросам развития Беларуси. Так, BISS совместно с Национальным агентством инвестиций и приватизации (НАИП) и частной компанией Юнитер выступил соорганизатором и "донором" основной содержательной части в рамках первого Белорусского форума «Расширяя горизонты: инвестиции, финансы, развитие», который был открыт премьер-министром Беларуси, и на основе которого была подготовлена дорожная карта, направленная правительству.

7. “Рефорум” способствовал тщательной диагностике белорусского экспертного поля, и помог выявить лакуны компетенций и устранить этот дефицит за счет диверсификации экспертов и приглашения внешних консультантов и менторов.

8. «Рефорум» создал 16 предложений о реформах в различных областях:

9. "Рефорум" создал единую базу данных всех предложений и концепций реформ, которые когда- либо разрабатывались независимыми экспертами.

10. "Рефорум" заложил фундамент для дальнейшего диалога о реформах и создал новые интеллектуальные продукты. Так, продукт BISS "Мониторинг реформ" будет проводить систематический анализ преобразований в ряде областей регулирования. Созданная в рамках проекта методология подсчета "стоимости" реформ, в свою очередь, поможет аргументировать принятие преобразований, исходя из подсчета их целесообразности.