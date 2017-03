Голевой пас лучшего футболиста Беларуси 2014 и 2016 годов Тимофея Калачева помог «Ростову» вырвать ничью у «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Поединок состоялся 9 марта на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону.

Голы: 0:1 — Мхитарян (35, пас — Ибрагимович), 1:1 — Бухаров (53, пас — Калачев).

Удары: 8−9.

Удары в створ ворот: 5−5.

Владение мячом: 48%-52%.

Предупреждения: Гацкан (25), Бухаров (44), Нобоа (59), Калачев (73) — Мхитарян (21), Эррера (78).

Армянский легионер «МЮ» Генрих Мхитарян после паса Златана Ибрагимовича открыл счет на 35-й минуте первого тайма. А в начале второй половины встречи Александр Бухаров после заброса в штрафную площадь белоруса Тимофея Калачева сравнял счет.

Осмелевший «Ростов» во втором тайме смотрелся заметно увереннее, чем в первом, и создал несколько угроз воротам гостей.

Кроме голевого паса, во втором тайме белорус Тимофей Калачев запомнился желтой карточкой и перепалкой с знаменитым главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

Видео: Соккер Соккер

Белорус в резкой форме высказал португальцу недовольство действиями голландского защитника манкунианцев Дэйли Блинда.