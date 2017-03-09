Голевой пас лучшего футболиста Беларуси 2014 и 2016 годов Тимофея Калачева помог «Ростову» вырвать ничью у «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Поединок состоялся 9 марта на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону.



Тимофей Калачев против Златана Ибрагимовича. Фото: Reuters

«Ростов» — «Манчестер Юнайтед» — 1:1

Голы: 0:1 — Мхитарян (35, пас — Ибрагимович), 1:1 — Бухаров (53, пас — Калачев).

Удары: 8−9.

Удары в створ ворот: 5−5.

Владение мячом: 48%-52%.

Предупреждения: Гацкан (25), Бухаров (44), Нобоа (59), Калачев (73) — Мхитарян (21), Эррера (78).

Армянский легионер «МЮ» Генрих Мхитарян после паса Златана Ибрагимовича открыл счет на 35-й минуте первого тайма. А в начале второй половины встречи Александр Бухаров после заброса в штрафную площадь белоруса Тимофея Калачева сравнял счет.

Осмелевший «Ростов» во втором тайме смотрелся заметно увереннее, чем в первом, и создал несколько угроз воротам гостей.





Автор гола у «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян.





Златан Ибрагимович заработал ассистентский бал.











Высота Златана Ибрагимовича.





Ростовские болельщики перед игрой раздавали пледы фанатам «Манчестер Юнайтед».











Жозе Моуринью.



Автор гола у «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян.Златан Ибрагимович заработал ассистентский бал.Высота Златана Ибрагимовича.Ростовские болельщики перед игрой раздавали пледы фанатам «Манчестер Юнайтед».Жозе Моуринью.

Кроме голевого паса, во втором тайме белорус Тимофей Калачев запомнился желтой карточкой и перепалкой с знаменитым главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

Видео: Соккер Соккер

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Белорус в резкой форме высказал португальцу недовольство действиями голландского защитника манкунианцев Дэйли Блинда.

Timofey Kalachev just entered history after sending to hell Josè Mourinho. pic.twitter.com/gMkbuYekUh — Stefano Conforti (@confortistefano) 9 марта 2017 г.

Впрочем, после финального свистка Калачев и Моуринью помирились, обнялись, обменялись улыбками и рукопожатиями.



Тимофей Калачев и Жозе Моуринью. Фото: twitter.com/rfpl

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Ответный поединок состоится 16 марта на легендарной арене «Олд Траффорд» в Манчестере. К сожалению, из-за перебора желтых карточек в этом матче не сыграет белорус Тимофей Калачев.

Результаты других матчей 1/8 финала Лиги Европы, прошедших 9 марта:

АПОЭЛ (Кипр) — «Андерлехт» (Бельгия) — 0:1.

«Копенгаген» (Дания) — «Аякс» (Голландия) — 2:1.

"Сельта" (Испания) - "Краснодар" (Россия) - 2:1.

"Лион" (Франция) - "Рома" - 4:2.

"Гент" (Бельгия) - "Генк" (Бельгия) - 2:5.

"Шальке-04" (Германия) - "Боруссия" М (Германия) - 1:1.

"Олимпиакос" (Греция) - "Бешикташ" (Турция) - 1:1.

Ответные матчи пройдут 16 марта.