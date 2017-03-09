МИНСК, 9 мар – Sputnik. Синод Русской православной церкви (РПЦ) принял решение включить в церковный месяцеслов святого Патрика, крестителя Ирландии, сообщил глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.



© Sputnik/ Егор Литвин Уйду в монастырь: как живут монахини в Бобруйске

Синод, по его словам, постановил включить в месяцеслов тех, кто был канонизирован до 1054 года, когда произошла Великая схизма – разделение Церкви на западную и восточную. Формирование перечня святых шло на основании сведений об их почитании православными в западноевропейских епархиях РПЦ, а также на основании традиции их почитания в других поместных православных церквах.

"Учитывались безупречность исповедания ими православной веры, обстоятельства, при которых состоялось прославление, а также отсутствие упоминания имени святого в полемических трудах по борьбе с восточной церковью и восточным обрядом", – сказал Легойда.

"В общей сложности в месяцеслов были включены имена более полутора десятков святых, подвизавшихся в западных странах, среди которых – святитель Патрикий, просветитель Ирландии, более известный среди верующих нашей страны как святой Патрик", – добавил он.

Святой Патрик – один из наиболее известных и почитаемых католических святых, покровитель Ирландии, Исландии и Нигерии, куда христианство принесли ирландские миссионеры. В честь этого святого освящены более двух тысяч храмов по всему миру, главный из которых – собор святого Патрика в Дублине, построенный в 1192 году. Настоятелем этого собора в XVIII веке был известный писатель Джонатан Свифт. День святого Патрика отмечается как государственный праздник в Ирландии и США, в разных странах мира стали традиционными парады в честь ирландского святого.

Мэвин Суккат – будущий святой Патрик – родился в конце IV века в Британии в семье римских граждан. В 16-летнем возрасте его продали в рабство ирландским пиратам, но он спасся из плена, провел некоторое время в монастырях Галлии (современная Франция) и вернулся на родину. Позже он завершил свое образование в Галлии, был рукоположен в дьякона под именем Патрик, а позже возведен в сан епископа. Папа Римский Целестин II благословил Патрика на христианизацию Ирландии, и в 30-е годы V века будущий святой начал свою миссию.

Святой умер 17 марта 463 года (по другим сведениям – 461 года) и был канонизирован до разделения христианской Церкви на Западную и Восточную, поэтому почитается и в православных церквах. В Русской – 30 марта.