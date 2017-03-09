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Дороги Минщины пометят шариками Swarovski
РУП "Минскавтодор-Центр" готовит дороги Минской области к весенне-летнему сезону.
На балансе предприятия находится 3 383 тысячи километров дорог. На финансирование автодорог госбюджет выделяет 13,8 миллионов рублей, на нанесение дорожной разметки - 4,6 миллиона.
Начальник управления производства работ и содержания дорожной сети РУП "Минскавтодор-Центр" Дмитрий Демидович сообщил
При разметке строители используют стеклянные шарики, поставляемые компанией Swarovski и стеклозаводом Гусь-Хрустального Владимирской области РФ.
Разметка автодорог, уборка трасс и обочин, ремонт скамеек, покраска павильонов, стоек, дорожных знаков, установка сигнальных столбиков - вот спектр работ, котоырх планирует провести сети РУП "Минскавтодор-Центр".
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РУП "Минскавтодор-Центр" готовит дороги Минской области к весенне-летнему сезону.
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