РУП "Минскавтодор-Центр" готовит дороги Минской области к весенне-летнему сезону.

На балансе предприятия находится 3 383 тысячи километров дорог. На финансирование автодорог госбюджет выделяет 13,8 миллионов рублей, на нанесение дорожной разметки - 4,6 миллиона.

Начальник управления производства работ и содержания дорожной сети РУП "Минскавтодор-Центр" Дмитрий Демидович сообщил sb.by , что с начала года ямочный ремонт сделан на площади 9,47 квадратных метров - темпы отстают от прошлогодних на 14-15%.

При разметке строители используют стеклянные шарики, поставляемые компанией Swarovski и стеклозаводом Гусь-Хрустального Владимирской области РФ.

Разметка автодорог, уборка трасс и обочин, ремонт скамеек, покраска павильонов, стоек, дорожных знаков, установка сигнальных столбиков - вот спектр работ, котоырх планирует провести сети РУП "Минскавтодор-Центр".