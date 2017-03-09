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Дороги Минщины пометят шариками Swarovski

09.03.2017 19:32 — Разное | БДГ  
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РУП "Минскавтодор-Центр" готовит дороги Минской области к весенне-летнему сезону.

На балансе предприятия находится 3 383 тысячи километров дорог. На финансирование автодорог госбюджет выделяет 13,8 миллионов рублей, на нанесение дорожной разметки - 4,6 миллиона.

Начальник управления производства работ и содержания дорожной сети РУП "Минскавтодор-Центр" Дмитрий Демидович сообщил sb.by, что с начала года ямочный ремонт сделан на площади 9,47 квадратных метров - темпы отстают от прошлогодних на 14-15%.

При разметке строители используют стеклянные шарики, поставляемые компанией Swarovski и стеклозаводом Гусь-Хрустального Владимирской области РФ.

Разметка автодорог, уборка трасс и обочин, ремонт скамеек, покраска павильонов, стоек, дорожных знаков, установка сигнальных столбиков - вот спектр работ, котоырх планирует провести сети РУП "Минскавтодор-Центр".

 
 
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РУП "Минскавтодор-Центр" готовит дороги Минской области к весенне-летнему сезону.

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